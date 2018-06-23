慢跑誤越美加邊界 法國女郎遭美拘留14天嚇哭

2018-06-23 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



19歲的辛德拉（Cedella Roman）5月沿著加拿大海岸慢跑，誤闖美國而被羈押。取自辛德拉臉書 分享 facebook 法國一名女郎今年5月到加拿大白石鎮（White Rock）探訪母親並學習英語，她有次在沙灘慢跑時誤闖美國國土，要回家時被美國邊境巡邏人員攔下。美方聲稱她非法入境，強行將她拘留長達二周。

英國衛報報導，19歲的辛德拉（Cedella Roman）在5月某晚沿著加拿大海岸慢跑，為了躲避漲潮潮水，她跑進了一條泥巴小徑，當她沿著原路折返時，遭到美方巡邏人員攔下。

辛德拉說：「一位官員把我攔下，接著告訴我，我已經非法跨越國界。我告訴他我絕非故意，我不知道剛剛發生了什麼事。」

辛德拉慢跑途中沒有看到任何標誌，她心想，「我也許是跨越了邊界，但他們可能只會開張罰單，或者警告我之後，讓我回去加拿大。」

但辛德拉身上並未攜帶證件或旅行文件。美國警方利用監視器畫面，指控她非法跨越美加邊境，並將她轉移到200公里外的美國國土安全部拘留中心。

辛德拉說：「他們把我送進牢車，帶到當地機關。然後要求我拿掉所有首飾以及私人物品。他們把我徹底搜查了一遍。」辛德拉這才理解到事情嚴重性，忍不住哭了出來。

她的母親克里斯汀（Christiane Ferne）隨後帶著女兒護照、旅行文件趕到拘留中心，但這還不夠，美國當局要求加拿大移民局證明這些文件合法，他們才會放人。

美加官員均證實，辛德拉一直被拘留二個星期，本月6日才終於獲釋，期間克里斯汀經常前往探視女兒。

克里斯汀說：「這實在不公平，（美加）邊界沒有東西及標示。這就像是一個陷阱 … 任何人都有可能像這樣在邊界被逮捕。」

辛德拉的家人表示，目前不確定美國是否還允許辛德拉入境。美加官員基於隱私考量，拒絕對這起事件發表任何評論。