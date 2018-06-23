川普前競選總幹事請求駁回洗錢指控 法官拒絕

2018-06-23 01:40 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國聯邦法官今天拒絕駁回特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）的洗錢指控。

路透社報導，哥倫比亞特區聯邦地區法院法官傑克森（Amy Berman Jackson）做出這項裁定。

此前一天，傑克森法官也拒絕曼納福特向法院提出的另外一項請求，即查禁聯邦調查局（FBI）掌握的證據。