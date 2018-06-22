川普揚言 將對歐盟銷美汽車一律課稅20%

2018-06-22 23:34 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國總統川普揚言，將對歐洲聯盟國家所組裝的車輛，一律課徵20%進口關稅。一個月之前，川普政府開始調查，汽車進口是否對美國國家安全構成威脅。

川普今天推文說：「如果這些關稅和壁壘沒有立即打破和清除，我們將對他們出口到美國來的汽車，一律課徵20%關稅。把汽車生產作業搬到我們這兒來吧！」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天說，商務部力求在7月底或8月間，完成有關汽車和汽車零件進口是否對國家安全構成風險的調查。