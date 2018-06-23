探視無證童 梅蘭妮亞外套穿上「不在乎」

美國第一夫人梅蘭妮亞廿一日探視德州的無證青少年移民後，搭機準備回白宮，她又穿這件引發爭議外套，背面印著「我真的不在乎，你呢？」 （美聯社） 分享 facebook

美國第一夫人梅蘭妮亞廿一日造訪德州的拘留中心，探視被收容的無證青少年，不過，梅蘭妮亞離開和回到白宮時，都穿著印有「我真的不在乎，你呢？」（“I really don’t care. Do U?”）字樣的外套，令人質疑其誠意。總統川普隨即為妻子辯護，說這句話是針對製造假新聞的媒體。

梅蘭妮亞廿一日上午抵達馬里蘭州安德魯聯合基地準備搭機啟程時，穿著一件卅九美元的Zara綠色連帽外套，背後以塗鴉字樣印著「我真的不在乎，你呢？」首先注意到的是英國每日郵報。她的發言人史蒂芬妮．葛理申澄清：「這只是件外套，沒有言外之意」，希望外界不要模糊焦點。

但梅蘭妮亞回程下機後又穿這件。不久後，川普在推特為她辯護，說這句話「是在講假新聞媒體。梅蘭妮亞知道他們不誠實，她真的不再介意！」

這件引發討論的平價外套與梅蘭妮亞平常的高貴衣裳格格不入。她的穿搭並非首次引發爭議。去年她蹬著高跟鞋登機前往德州勘災挨批，但她下機時已換上白色平底帆布鞋。

梅蘭妮亞在川普暫停非法移民骨肉分離政策後翌日，訪問德州麥凱倫市的「撫養新希望兒童中心」，笑容可掬地與遭收容的青少年交談，並在離開教室前提醒孩子們「要和善對其他人」。梅蘭妮亞參觀了三間教室，每次都問學生們從哪裡來、幾歲、在收容中心待多久了，以及最喜歡的科目等。這些青少年在牆上的一面美國國旗上簽名並寫下「歡迎第一夫人」的字樣，迎接梅蘭妮亞，梅蘭妮亞簽名後將國旗還給該中心。

梅蘭妮亞到訪的這間收容中心收容五十五名十二歲到十七歲的青少年。她詢問這些青少年多久與家人聯絡一次，並從一名孩子口中得知，每周可與家人通電話十分鐘。