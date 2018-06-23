共和黨內訌 川普不給力 美強硬移民法案觸礁

雖不看好黨內移民改革法案能在眾院中過關，眾院議長萊恩廿一日在記者會上仍稱持續爭取支持。 （歐新社） 分享 facebook

美國聯邦眾議院廿一日針對兩項移民改革法案進行投票，由共和黨提出的強硬移改案以一百九十三票贊成，兩百卅一票反對遭封殺，而原訂同天要交付表決的另個折衷案，最後也因贊成票數不足而推遲法案至下周表決。

美聯社報導，共和黨的移民改革正岌岌可危，因黨內保守派與溫和派之間極度分歧，加上川普稱興趣缺缺，且暗示該案永遠不會成為法律。

由於支持折衷案的票數不足，共和黨領袖被迫兩度推遲表決時間，先是延至廿二日，然後又推遲至下周。他們試圖說服同僚抓住時機來批准這項法案來解決移民問題。該法案包括為川普提供兩百五十億美元經費在美墨邊界築牆，以及為俗稱「夢想生」的非法移民兒童及青少年提供入籍渠道。

眾議院多數黨黨鞭史卡利斯廿一日晚間表示，將繼續嘗試就立法達成共識，但議長萊恩同天稍早則似乎已經放棄，轉而希望黨內妥協能為最終的解決鋪路。

萊恩說：「即便有些事情不一定會通過，但我認為我們在推進且正取得進展。」在開了兩小時的閉門會議後，共和黨議員也表示打算在法案中增加兩項條款來吸引更多的支持。

而共和黨的內部吵嚷，近來更因邊界上移民家庭被拆散、年輕移民被關在鐵欄中的揪心畫面而加劇，顯示了共和黨移民策略的局限性。

報導指出，儘管共和黨多年來一直談論移民問題，但從未能獨力通過大規模移改案，而該黨近來所做的努力也凸顯出一項事實，也就是即便控制了國會與白宮，但要解決移民問題仍須跟民主黨達成妥協，只是民主黨想要的，共和黨或川普未必肯給。

川普的推文似乎在破壞共和黨領袖拉票的努力，表示即使眾院通過折衷案，送到參院也過不了關。

川普釋出的訊息非但沒幫忙推動立法，反而強化了他在共和黨內不可靠合作夥伴的形象。他先是跟談判保持距離，之後又插嘴稱不喜歡黨內提案，最後又改變態度稱會支持折衷案。