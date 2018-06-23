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從小養成的態度！日本禮節為何受全世界尊敬？

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美第一夫人窩裡反？「不在乎」外套是挺老公還是坑老公

2018-06-23 08:00聯合報 記者張加／報導

美國第一夫人梅蘭妮亞21日出發訪問德州移民局拘留中心時，身穿印有「我真的不在乎，...
美國第一夫人梅蘭妮亞21日出發訪問德州移民局拘留中心時，身穿印有「我真的不在乎，你呢？」字樣的外套。 （路透）
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「I REALLY DON’T CARE, DO U?」這句「我真的不在乎」，出現在美國第一夫人梅蘭妮亞的外套上。

她21日穿著這件外套，前往收留中心，訪視因「零容忍」移民政策與父母分開的孩童。這項被視為幫先生補救的「公關行程」，卻因外套上的文字，反而導致另一波「衣Q」危機。

為「零容忍」政策補破網 公關行程反釀爭議

民眾在白宮外抗議美國總統川普政策導致移民家庭遭拆散，高舉海報將梅蘭妮亞外套字樣改...
民眾在白宮外抗議美國總統川普政策導致移民家庭遭拆散，高舉海報將梅蘭妮亞外套字樣改成「我真的在乎，你為什麼不？」 （路透）
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川普最近對無證移民實施「零容忍」政策，使非法入境的外國父母與子女須分開拘禁，各界批川普政府殘忍拆散家庭；川普20日簽署行政令，停止家庭分離政策，但政府將繼續拘捕非法入境的無證外國人。

多家媒體報導，梅蘭妮亞一直設法說服川普不要拆散偷渡入境的無證移民家庭；梅蘭妮亞日前更發表聲明，不願看到孩童與家人隔離，期盼川普「良心治國」。因此梅蘭妮亞21日前往訪視遭拘留孩童的行程，格外引人關注。

美國第一夫人的外套 想表達什麼？

影片來源／Youtube:Guardian News

不過，梅蘭妮亞訪視遭拘留孩童時，身上Zara軍綠色外套的白色字句，卻特別引人注意；更讓人好奇的是，梅蘭妮亞是否透過外套上的字表達什麼？

美國媒體大作文章，梅蘭妮亞發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）向記者發布聲明表示，這只是件外套，沒有任何隱訊息。

美國總統川普為捍衛妻子所發的推文，卻推翻葛瑞珊的說法，因為川普稱外套上的訊息是寫給「假新聞媒體」看的。

川普推文表示，梅蘭妮亞外套背面寫著「I REALLY DON’T CARE, DO U?」指的是假新聞媒體；梅蘭妮亞已經知道他們多不誠實，她真的不會再在乎。

外界非常「在乎」第一夫人的穿著 但為何沒學到經驗？

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞前往遭颶風「哈維」吹襲的德州探視災情，梅蘭妮亞腳下一雙...
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞前往遭颶風「哈維」吹襲的德州探視災情，梅蘭妮亞腳下一雙四吋高跟鞋受盡外界批評。 （路透）
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紐約時報一篇報導提出質疑，這不是第一次了，梅蘭妮亞明知各界關注她的穿著，為何沒學到經驗。

去年8月，颶風哈維重創德州，川普與梅蘭妮亞一同前往德州勘災，梅蘭妮亞離開白宮時卻穿一雙黑色細跟高跟鞋，引發熱議；不過，抵達德州時，梅蘭妮亞就換上白色平底鞋。

梅蘭妮亞離開白宮時穿超高的細跟高跟鞋，但到達德州時已換裝（左二），仍遭外界批評未...
梅蘭妮亞離開白宮時穿超高的細跟高跟鞋，但到達德州時已換裝（左二），仍遭外界批評未表達同情心。 （美聯社）
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而梅蘭妮亞去年5月隨川普赴義大利參加G7峰會時，她曾穿一件要價逾5萬美元的名牌外套，雖然吸睛，卻也因價格太高挨批，還有網友發起抵制該品牌。

梅蘭妮亞參加G7夫人團活動，身穿逾5萬美元的外套。 （美聯社）
梅蘭妮亞參加G7夫人團活動，身穿逾5萬美元的外套。 （美聯社）
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