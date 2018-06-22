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美國北灣大火44死毀上千民宅 PG&E要賠25億

2018-06-22 21:23世界日報 編譯組／舊金山21日電

太平洋瓦電（PG&E）21日說，去年酒鄉大火，該公司預計至少要賠25億元，這筆費用會列在6月30日結束這一季的財報上。

該公司還警告說，等到州府消防官員確定去年酒鄉21場大火的責任歸屬之後，該公司債務恐將大增。

去年酒鄉大火造成44人死亡，摧毀上千民宅，葡萄園、大麻農場和其他農業設施。加州林務消防廳（California Department of Forestry and Fire Protection）已確定其中14場火警的責任，認為PG&E的電線桿倒地引起火警。但最大的一場火災聖他羅莎（Santa Rosa）的塔布斯大火（Tubbs Fire）原因還未查出。光這場大火，就燒掉5000棟建築，包括災情最慘重的聖他羅莎市內2800戶民宅。

PG&E 說目前它已因酒鄉大火火災而吃上200多起官司，並且件數還會再增加。有一家控告該公司的法律事務所請來了布洛克維奇（Erin Brockovich），她當年和PG&E纏訟的故事曾在2000年拍成電影「永不妥協」，由茱莉亞羅伯茲主演。

檢察官還在調查PG&E是否未遵循州法而引起火災，或許還會因此起訴該公司。

2010年PG&E聖布魯諾（San Bruno）的天然氣管線發生大爆炸，聯邦法官因該公司未能妥善維護管線，以六項重罪對該公司罰款 300萬元，加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）也對該公司罰款16億元。

PG&E總裁威廉斯（Geisha Williams）則喊冤說，即使公共事業公司遵守安全規範，但一旦發生野火，加州法律依舊讓公司負全責，她認為此法是「惡劣的公共政策」，並呼籲議員趕緊修法，和其他州一樣，考量公共事業公司過去的安全紀錄。她認為造成野火的是酷熱乾旱的極端天氣。

去年北灣大火，PG&E要賠25億。 世界日報
去年北灣大火，PG&E要賠25億。 世界日報
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