影／美國夢碎！他逃出紅色高棉 逃不過費城槍擊

2018-06-22 21:23 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／綜合報導



西南費城一家由來自柬埔寨的華裔所經營的啤酒外賣KCJ Deli店，業主Mike Poeng5月初遭非裔搶匪持AK-47步槍射擊，身受重傷，警方至今未抓獲嫌犯。Mike Poeng是紅色高棉大屠殺的倖存者，逃過大屠殺卻未能倖免搶劫，美國夢蒙上陰霾。

費城詢問報報導，Mike Poeng的哥哥Thai回憶稱，Mike出生在柬埔寨，是11個孩子中的老么。一家人在1975年被紅色高棉強迫勞役，兩個哥哥被打死，他們與母親成功逃過泰國邊境，最終以難民身分抵達美國；Mike從Sacred Heart University畢業，1995年從康州移居費城，繼續自己的美國夢，「很難相信Mike逃過了那個戰亂年代，卻遇到了這樣的情況。我們希望警方抓到歹徒，確保那把步槍不再傷害其他人。」

Mike的遇襲打亂了全家人的生活。Thai和妻子每天前往醫院，還要照看Mike 12、9和7歲的三個孩子；啤酒外賣店也被迫關閉。費城市議員吳勝鎬指，槍擊案已成為亞裔商家一大威脅。警方表示，由於語言文化障礙，許多亞裔商家成為不法分子的目標，認為不敢報警或反擊，導致持槍搶劫頻發。

費城去通過年立法啤酒外賣店禁設防彈玻璃，亞裔業者曾集體抗議。亞裔酒商協會會長徐亞明(Adam Xu)表示，Mike Poeng是協會會員，所有人都為此事感到震驚。Thai表示，「我們在戰亂裡成長，沒有童年；全家都是佛教徒，不會去報復，僅希望我們的孩子能在安全的環境下接受教育。」

本報先前報導，50歲的Mike Poeng5月5日下午在店外以噴水槍洗車時，歹徒明目張膽手持AK-47步槍在街上朝他走來，先是言語糾纏被害人，雙方接著互相推擠，歹徒此時朝被害人頭部揮拳，欲脅迫他進入店內行搶，店家不從，出手反擊，將歹徒推至牆角，並以噴水槍意圖嚇阻，歹徒開槍，子彈從胃部貫穿背部，隨後逃逸。警方稱目前已鎖定一名非裔嫌犯，但還在尋找更多證據。