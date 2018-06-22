反映共和黨演變？ 羅穆尼反川變挺川

2018-06-22 21:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合21日電



過去曾多次抨擊川普總統的前共和黨總統候選人、目前正在競選猶他州國會參議員的羅穆尼（Mitt Romney），現在改為擁抱川普的政策，這個轉變是共和黨演變的最明顯例子。 美聯社 分享 facebook

過去曾多次抨擊川普總統的前共和黨總統候選人、目前正在競選猶他州國會參議員的羅穆尼（Mitt Romney），現在改為擁抱川普的政策，這個轉變是共和黨演變的最明顯例子。

羅穆尼在21日參觀一場「騎驢籃球賽」時受到熱烈歡迎，他在猶他州進行競選就像當地英雄一樣，即使他並不是在當地成長。

美聯社報導，羅穆尼曾是「絕不選川普」（Never Trump）運動的領軍人物，但如今他卻表示，希望與總統合作，他改變立場對仍在反對川普的共和黨人起了一定作用。

羅穆尼是2012年共和黨總統候選人，他在6月26日國會參議員初選前復出政壇時，曾嚴厲批評川普，但他最近預測川普將會在2020年連任，使羅穆尼的最忠誠支持者、包括許多批評川普的人在內，大感驚訝。

羅穆尼在2016年的一次演講中曾高姿態地警告川普推行的的貿易、開支和國家安全等政策，會觸發經濟衰退和危及國家安全，但如今卻淡化對這些政策的憂慮。

雖然羅穆尼的團隊正淡化他的新立場，但他透過接受川普連任，向有意阻止川普連任的共和黨批評者發出一個強烈信息：「不管你怎樣想，停止與川普對立，這是不值得的。」

雖然在2016年大選後，許多共和黨人都收到這個信息，但仍秘密商量在2020年共和黨初選中、或以獨立候選人身分挑戰川普的可能性，亞利桑納州共和黨參議員佛萊克（Jeff Flake），及前俄亥俄州州長凱西克（John Kasich）正公開表示考慮這樣做。

羅穆尼的立場肯定會讓他們難以無後顧之憂地去挑戰川普。