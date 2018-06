川普推聯邦改組 擬合併教育部及勞工部

2018-06-22 21:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 /綜合21日電



川普政府21日提出大肆改組聯邦政府的計畫,要把教育部和勞工部合併成教育和人力部(Departmet of Education and the Workforce),糧食券計畫從農業部轉移到衛生福利部,後者改名為衛生和公共福利部 (Depart of Health and Public Welfare),負責各種公共援助計畫。

新的教育和人力部將負責監督各種有關學生和勞工的計畫,範圍從教育和發展技能,一直到職場保護和退休安全。新計畫也主張在農業部轄下成立單一食品安全部門,現由農業部主管的住房計畫將轉移給住宅與都市發展部,陸軍工兵隊的一些功能則轉移給運輸部和內政部。

聯邦人事管理局的政策功能將轉移給總統的行政室,對聯邦公務員的背景調查則轉移給國防部主管。

白宮管理預算局長穆瓦尼接受「美聯社」訪問,說明這個徹底整頓大而無當的聯邦政府的計畫,表示這是配合川普總統「排乾華府沼澤」的議程,希望精簡一大堆疊床架屋的法規和部會功能。

穆瓦尼舉例說,現有40多個職業訓練計畫分散在16個內閣部會;乳酪披薩是由聯邦食品藥物管理局 (FDA)主管,可是加上肉腸,就受農業部管轄;敞開的烤牛肉三明治由農業部管,上面加蓋一片麵包就是FDA的領域。

他說:「這不是瞎編的,只有政府才有這種事情。」

這些年來兩黨政府都曾屢次改革聯邦政府,而川普去年上任不久,就下令管理預算局進行徹底檢討,以廢除不必要的機構和杜絕浪費。21日的內閣會議正式公開據此擬定的建議。

穆瓦尼宣稱,新計畫不是為了節省經費或縮小政府編制,而是為了提高效率。

但是,新建議能否達到這個目標還不明,而且其中許多改變必須獲國會通過,國會領袖卻不太願意接受會廢除他們負責監督的聯邦部會的計畫,特別是在今年的期中選舉年。