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美國嬰兒潮退休激增 衝擊福利計畫

2018-06-22 21:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合21日電

嬰兒潮退休人數劇增，使美國支撐老年人的勞工減少，對社會安全等退休計畫造成更大的壓力，也更加激化移民在工作人力扮演的角色引發的辯論。

「華爾街日報」報導，過去幾十年，美國退休年齡人口與工作年齡人口的比率大致沒有太大變動。1980年每100個18至64歲的人，就有19個年滿65歲以上的人，2010年成為100與21之比。

但是，自那時以來，這種老年人口指數(ADR)快速變動，到去年變成100比25，預計到2030年將達到100比35，到2060年更將達到100比42。

1946到1964年出生的嬰兒潮世代湧現退休潮早在預料之中。他們的前峰在2011年開始屆滿65歲，而每天約有1萬人加入這個行列。

在此同時，1970年代美國的出生率開始降低，使後來世代的工作年齡人口減少，雖有移民潮仍不足以抵銷這種影響。

不過，許多已開發國家工作年齡人口與退休年齡人口的比率情況更嚴重。2025年美國的ADR達到100比33時，預計加拿大將為100比40，德國為100比44，日本為100比58。相形之下，中國為100比22，印度為100比13，墨西哥為100比16。

這些數字再度顯示美國為老年人提供的社會安全網將面對更大的財務壓力。

新的人口普查數字也顯示人口快速老化的郡縣集中在東北部、中西部北部，以及吸引退休者的南部和西部沿海地區。

ADR最高的是佛羅里達的100比34，最低的是華府的100比17。阿拉斯加也是100比17、猶他為100比18，德州100比20。

2007至2009年經濟衰退以來美國出生率低落，去年出生人口更達到30年來的最低點，使美國人的中位年齡達到38歲，比2000年幾乎高了一歲。

這種情況使美國更仰賴大多是年輕人的移民來減緩人口老化，可是遏制移民的做法可能損害未來這種活力。

嬰兒潮退休對美國福利計畫造成壓力。 Ingimage
嬰兒潮退休對美國福利計畫造成壓力。 Ingimage
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移民老化嬰兒

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