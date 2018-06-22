被拆散2000非法移民兒童如何處理？美司法部：不清楚

2018-06-22 12:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合21日電



美國總統川普。路透 分享 facebook 美國總統川普20日簽署行政命令，停止讓非法移民骨肉分離的政策，但實施細節仍有疑問；雖然川普21日表示已指示相關單位協助讓這些被分散的家庭團聚，但包括當局將如何處置已與家人分散的2000名兒童，至今仍是一大謎團。

美國聯邦衛生與福利部(HHS)兒童與家庭管理局(ACF)發言人沃爾夫(Ken Wolfe)最初表示，川普的骨肉分離政策雖然急轉彎，但當局不會讓因為「零容忍」政策而已與家人分離的兒童與家人團聚。不過，ACF資深通訊主任里奧特(Brian Marriott)同日稍晚稱沃爾夫的說法有誤，澄清當局「仍在等待進一步指示」，強調「讓移民親屬團聚永遠是最終目標」，且ACF正與HHS合作處理無伴兒童問題。

海關及邊境保護局(CBP)的邊防員則說，父母被起訴後才有可能與孩子團聚。在南部邊境，當局已把與親屬分離的2000多名兒童安置在政府機構，但並非所有人都還在邊境。紐約市長白思豪說，過去兩個月來有350名兒童被送往紐約的收容中心。

司法部官員韓密爾頓( Gene Hamilton)不清楚行政命令將如何實施；他說：「將會有可遵循的實施階段，顯然國土安全部(DHS)和HHS密切合作制定實施辦法。」被問到將如何處置已與家人分散的兒童，韓密爾頓回應表示將請示DHS和HHS。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，一但兒童與父母在邊境被分離，即便他們當初在成人的陪伴之下入境，仍會被歸到「無人陪伴的外籍兒童」計畫之下，之後再透過擔保人過程尋找親屬或監護人。

川普停止骨肉分離的政策未能改變1993年最高法院的判例，該判例指出，兒童不能在聯邦拘留機構內待超過20天，意即第21天就是骨肉分離的日子。韓密爾頓說：「我們現在可以合法拘留非法移民的全家人多達20天，我們正尋求在那之後仍可讓家庭團聚的做法。」