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美國防部提供軍事基地 安置2萬名移民孩童

2018-06-22 10:58聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國總統川普20日簽署行政命令，停止拆散偷渡移民家庭；美國國防部發言人戴維斯（Jamie Davis）21日緊接著宣布，國防部準備將2萬名無人照顧的移民孩童安置在軍事基地。

美國衛生及公共服務部（HHS）徵詢國防部，是否能提供2萬個臨時床位給無人照護的移民家庭孩童，國防部隨後決定支援。

川普政府的「零容忍」（zero tolerance）移民政策，導致超過2300名孩童被迫與父母分離。川普20日宣布結束拆散移民家庭政策，隔日HHS便向國防部提出收容孩童要求。

美國政府同時也在檢視，能否利用軍事基地，安置更多經常自墨西哥跨越美墨邊境的無人陪伴孩童。

過去幾周HHS考慮利用美國南部軍事基地，安置無人照護的未成年者，包括三個德州基地、一個阿肯色州基地。

戴維斯表示，HHS雖已走訪過這四處軍事基地，想知道是否適合收容孩童，但這並非意味有任何或所有孩童會被安置在這些軍事基地。

戴維斯說：「HHS和國防部正密切合作，確定支援能夠符合要求，並且及時。」他並表示：「馬提斯（Jim Mattis）部長的指示很明確，即國防部將支持我們的聯邦政府夥伴。」

川普20日簽署的行政命令指示國防部就現有設施收容移民家庭，若有需求可再增建新設施加以安置。

美國德州一處移民孩童收容中心。法新社
美國德州一處移民孩童收容中心。法新社
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國防部移民川普

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