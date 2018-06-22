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美眾院封殺強硬移民法案 延後表決折中案

2018-06-22 05:47中央社 華盛頓21日綜合外電報導

由於共和黨無法取得足夠支持，通過一項將處理移民家庭骨肉分離問題的折中法案，美國國會眾議院今天封殺一項強硬移民法案後，將延後到明天再表決這項重大移民改革法案。

強硬派的法案今天稍早一如預期，以193票對231票落敗。這項法案主張大幅減少核發給合法入境移民的簽證，以及暫時保護年輕的非法移民免遭驅逐出境。

共和黨強硬右派與溫和派達成的折中法案原本隨後要交付表決，但據眾院助理表示，表決時間至少將推遲到明天。

在眾院出現這項戲劇性發展前一天，美國總統川普才立場大逆轉，下令終結拆散由墨西哥進入美國非法移民家庭的作法。

共和黨的折中法案用意是要爭取更多黨籍眾議員支持，其中有些人加入在野民主黨議員的行列，聯手封殺未過關的更為保守法案。

這項折中案將讓被稱為「追夢人」（Dreamer）的年輕非法移民有途徑取得公民身分，編列經費在美國西南部與墨西哥的邊界興建高牆，以及規定非法移民家庭的子女必須留在父母身邊，等候當局決定是否將他們遣返。

眾院民主黨議員反對這項折中案，原因是它將減少合法移民人數以及出資在邊界建高牆。部分保守派與溫和派共和黨議員尚未作出決定。如果這項法案獲眾院通過，送到參議院後也料將遭民主黨參議員阻擋。

移民共和黨民主黨

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