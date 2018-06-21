批拆散移民家庭殘忍 歐巴馬：抵觸美國精神

2018-06-21 16:50 中央社 芝加哥20日綜合外電報導



美國前總統歐巴馬今天呼籲終結在美墨邊界強行拆散移民孩童與雙親的政策，說這種「殘忍」行為與美國精神相牴觸。

歐巴馬在臉書發表聲明說：「看著那些家庭分崩離析的同時，心中浮現一個非常簡單的問題：我們是一個接受將孩子從父母懷中奪走這種殘忍行為的國家嗎？還是一個珍惜家庭，努力讓它們團結在一起的國家？」

歐巴馬說：「找出歡迎難民和移民的方式，擁有足夠包容和智慧來維護我們的法律，同時尊重我們的價值觀，是造就我們成為美國人的一部分。」

川普政府5月初開始採取所謂的「零容忍」政策，引發諸多反彈。移民家庭非法跨過美墨邊界後，當局就會強行拆散他們，目前已有超過2300個孩童與家人分離。

歐巴馬妻子蜜雪兒（Michelle Obama）也轉推前第一夫人蘿拉．布希（Laura Bush）的文章，蜜雪兒說「有時真相超越黨派」。

蘿拉．布希在「華盛頓郵報」（WP）撰文說：「我住在毗鄰邊界的州。我理解強化及保護國界的必要，但這項零容忍政策很殘忍。這不道德，且令我心碎。」

她也將拆散移民家庭的政策，比作是美國在二戰期間強制拘留日裔美國人，這被視為美國歷史上最黑暗的篇章之一。