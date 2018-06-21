法庭文件：美政府收容中心迫移民童服精神藥物

2018-06-21 13:38 中央社 新墨西哥州陶斯20日綜合外電報導



根據今天公布的訴訟文件，美國政府資助的青少年收容中心強迫移民兒童服用多種精神藥物，來控制他們遭拘留後產生的心理創傷，有些案例是他們被迫和父母分開。

根據洛杉磯司法倡議機構「人權和憲法中心」（Center for Human Rights & Constitutional Law）提出的訴訟，德州希羅治療中心（Shiloh TreatmentCenter）等設施的孩童，幾乎確定都有服用這些藥物，而且中心都未經他們父母同意，也不管他們狀況為何。

希羅中心專門收容有行為與情緒問題的兒童和青少年。記者詢問中心看法，但尚未取得回應。

洛杉磯人權和憲法中心是在4月16日提出訴訟，也就是川普政府開始在美墨邊界實施「零容忍」政策，拆散小孩和父母數日後。

代表人權和憲法中心的律師霍爾金（CarlosHolguin）表示：「如果你在希羅中心，就幾乎確定你會服用這些藥物。所以若有小孩和父母分開後被安置到希羅中心，他們就幾乎確定會服用精神藥物。」

目前無法聯繫上監督這類收容中心的司法部難民安置辦公室（Office of Refugee Resettlement, ORR）詢問看法。

根據訴狀，同時服用多種精神藥物可能造成孩童嚴重傷害，凸顯監督藥物使用，以及避免藥物被當成「化學拘束衣」，而不是治療實際需要者的必要。

訴狀還說，司法部難民安置辦公室下屬的中心罔顧德州和其他州明定開立這些藥物給孩童，需經父母同意或法院命令的法律。

人權和憲法中心提告，是想改變司法部難民安置辦公室的政策，讓他們遵循州法，且不要長期拘留兒童。

訴狀指出，希羅中心一些青少年據說早上服用9種不同藥丸，晚上則吃6種，還說中心告訴他們，如果拒絕服藥，就會繼續被關。