共和黨變川普黨 資深操盤手史密特退黨

2018-06-21 13:42 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



曾為前總統小布希、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、亞歷桑納州聯邦參議員馬侃（John McCain）選戰操盤的資深共和黨選舉顧問史密特（Steve Schmidt），19日發表一連串推文後，宣布退出共和黨，並表示今後將改投民主黨，期盼能為美國保留「正確與正派」的價值。

史密特在推文中說：「29年又9個月前，我完成登記成為共和黨員。這個政黨創立於1854年，宗旨在於反對奴隸制度，並且悍衛人類生命的尊嚴。今天，我宣布放棄共和黨員資格。這個黨現已淪為十足的川普黨。」

47歲的史密特是共和黨知名選舉操盤手，馬侃2008年角逐共和黨總統提名時，便是由史密特擔任資深策士。他目前是MSNBC新聞頻道政治評論員。

史密特在多則推文中還批評共和黨「腐敗、下流、道德淪喪」。他在推文中寫道：「現在共和黨充斥著無能的懦夫，讓卓越的黨內領導階層為此蒙羞。今天的共和黨已經淪落到對我們的民主與價值觀造成威脅。」

過去這段期間以來，史密特經常發表批評川普的言論，曾形容川普「沒有自制力，像個幼童似的」。

對於川普政府對非法移民祭出「零容忍」政策，導致無證移民骨肉分離，史密特在推文中寫道：「拆散孩子的政策是我們歷史上最糟糕的人性虐待。這就像讓奴隸家庭分散，以及導致美國原住民部落家庭失散的邪惡作法一樣。這麼做不道德，應該受到強烈譴責。」