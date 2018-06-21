川普移民政策惹眾怒 共和黨議員急表態

2018-06-21 13:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



數百位無證移民兒童在美墨邊境的拘留實況，本周在全美媒體播放出來後，不僅使民怨沸騰，許多在選區告急的共和黨國會議員，當天紛紛透過不同管道向選民表態，忙著與川普這項高度爭議的移民政策畫清界線。

不過，由於川普總統在保守派選民中的人氣仍高，共和黨議員大多仍不敢跟川普距離太遠，也就是只遠離川普政策，但不敢疏遠川普本人。

路透報導，丹佛、休士頓、邁阿密、費城、夏洛特與南加州大城市郊區的共和黨議員參選人，全都跳出來反對這項政策。

休士頓的共和黨策士布里托(Joe Brettell)說：「如果你是共和黨國會議員，這就是一場噩夢。大家等著看，看哪時有電視廣告播出來，說有哪位共和黨議員支持拆散(非法移民)家庭，就會知道共和黨在這個議題的決心到底有多強。」

以北卡羅萊納州大城夏洛特郊區的保守派牧師哈里斯(Mark Harris)為例，他將角逐當地的聯邦眾議員席次，但哈里斯表態反對拆散無證移民的家庭，惟支持邊界圍牆等其他的川普移民政策。

哈里斯說：「絕對不能把小孩與父母分開，除非小孩確實受到威脅，或父母涉及嚴重犯罪行為。」

中間派的共和黨人也動了起來，加州中間派共和黨團體「新方向」(New Way)20日在網路上發表一支廣告影片，其中就以女性的旁白聲音抨擊川普移民政策，廣告中說「這樣不道德，這是殘酷的，這必須要停止」。

報導指出，民主黨人抓住這個好機會，一致反對川普的移民政策。只要民主黨在11月期中選舉多拿下23席的聯邦眾議員，就能奪回眾院主導權，使川普的政策陷入困境。