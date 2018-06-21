川普簽行政命令：不喜歡看到家庭被拆散

2018-06-21 04:48 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



總統川普20日在白宮會見共和黨國會議員。 歐新社 分享 facebook

美國總統川普今天簽署行政命令，推翻遭到國際譴責的嚴厲作法，希望能為在邊境拆散移民家庭而引發的爭議劃下句點。

法新社報導，川普在簽署儀式中說：「這是為了讓家庭團聚。我不喜歡看到家庭被拆散的景像。」

路透社報導，川普簽署時告訴記者：「同時也要確保我們有非常強有力、非常堅實的邊界。」