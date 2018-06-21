邊界「零容忍」政策大轉彎！ 川普將簽行政命令讓家庭團圓

2018-06-21 02:14 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／華盛頓報導



美國總統川普20日在白宮會見共和黨國會議員。 路透社 分享 facebook

在同黨議員與社會輿論壓力下，川普政府拆散偷渡移民家庭的「零容忍」政策已有轉圜跡象。川普總統今天態度軟化，他在與共和黨議員會面後表示，將會簽行政令讓這些被拆散的家庭團聚。

川普說，要邊界安全，同時也要有同情心，美國要強壯，不能軟弱，這是美國的兩難。川普承諾會簽些東西，讓被拆散的年幼子女和父母團聚。他也不忘指責問題出在民主黨，因為民主黨支持開放邊界、對移民政策寬鬆。

在川普政府零容忍政策下，約有2300名孩童被強制與邊境偷渡入境的父母分開，此舉遭到人道、宗教團體批評，認為有違美國人道基本價值觀。國會少數黨領袖舒默代表民主黨向川普總統公開請命，他說，總統把這個人道危機歸責民主黨，事實上是，總統一人就能改變零容忍政策，就能改變這些被拆散移民家庭的命運。

這是川普政府一年半以來所面臨的重大人道危機，總統將以行政令或其他方式改變零容忍政策，目前尚屬未知，但舒默給總統建議是，就在司法部4月6日發出的「西南邊界零容忍政策」上，打個「RESCINDED」(廢止)。

第一代台灣移民之子、加州國會眾議員劉雲平(Ted Lieu)推文表示，今天是世界難民日，美國是由一群反迫害流亡者組成的國家，但今天美國政府卻做出拆散親子的事。