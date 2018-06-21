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鐵腕處理無證移民 美國土安全部長上館子吃飯遭抗議

2018-06-21 00:22世界日報 記者顏伶如/綜合報導

美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）鐵腕執行川普政府對無證...
美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）鐵腕執行川普政府對無證移民的「零容忍」政策，並在白宮記者會上極力辯護，結果因此身陷政治風暴。 美聯社
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國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）鐵腕執行川普政府對無證移民的「零容忍」政策，並在白宮記者會上極力辯護，結果因此身陷政治風暴。19日晚間，尼爾森在華府一家墨西哥餐廳吃飯時，抗議人士對她喊著「丟臉」、「別再拆散家庭」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼爾森19日晚間在位於白宮附近的MXDC Cocina Mexicana墨西哥餐廳用餐時，「美國民主社會主義華府都會區聯盟」（Metro DC Democratic Socialists of America）數名成員舉著標語、喊著口號，在餐廳內對她抗議。當時尼爾森坐在餐廳後方的桌子，有一名隨扈陪同。

報導指出，現場拍攝的影片畫面顯示，原本尼爾森正在用餐，抗議群眾出現對她抱以噓聲並提出質問之後，她則用手機講電話。抗議人士問著：「妳難道不也是個母親嗎？」、「妳晚上睡得著覺嗎？」、「妳聽到那些孩子的哭聲嗎？」、「如果那些孩子沒辦法好好吃飯，妳也不能好好吃飯。」、「不要邊界！不要圍牆！要給所有人庇護！」

抗議群眾出現大約10分鐘之後，尼爾森便離開了餐廳，搭乘休旅車離去。

19日晚間，美國國土安全部長尼爾森在華府一家墨西哥餐廳吃飯時，抗議人士對她喊著「...
19日晚間，美國國土安全部長尼爾森在華府一家墨西哥餐廳吃飯時，抗議人士對她喊著「丟臉」、「別再拆散家庭」。 路透
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「美國民主社會主義華府都會區聯盟」在臉書專頁發表聲明指出，諷刺的是，尼爾森竟然是在一家墨西哥餐廳吃飯，她所主導的政策拆散許多家庭，「我們來這裡是為了要告訴她，不能再繼續拆散家庭，應該辭去部長職務，解散美國移民及海關執法局（ICE）及 聯邦海關與邊境保護局（CBP）。」

「美國民主社會主義華府都會區聯盟」也在臉書發布抗議尼爾森的影片。

美國有線電視新聞網指出，華府警察局有接到關於尼爾森在餐廳遭到抗議的報案，但把案件移交給美國特勤局（Secret Service）處理。截至20日上午，特勤局並未針對這起事件發表評論。

國土安全部發言人霍頓（Tyler Houlton）在推特發文表示，尼爾森19日在一場與部屬的工作晚餐時，遇到少數抗議人士。

墨西哥移民白宮

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