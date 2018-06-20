親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／進化C羅閃耀葡式勝利 摩洛哥時運不濟悲壯出局

批川普移民政策 教宗：民粹非解決之道

2018-06-20 23:43中央社 梵蒂岡20日綜合外電報導

天主教教宗方濟各表示，美國拆散移民家庭分開關押的行為「不道德」。美聯社
天主教教宗方濟各表示，美國拆散移民家庭分開關押的行為「不道德」。美聯社
分享

羅馬天主教教宗方濟各批評美國總統川普政府在美墨邊境拆散移民家庭的政策，並稱民粹主義不是世界上移民問題的解決之道。

方濟各（Pope Francis）接受路透社專訪時表示，他支持美國天主教主教團（U.S. National Conferenceof Catholic Bishop）最近的聲明。他們稱拆散父母和孩童「違背我們天主教的價值」且「不道德」。

方濟各17日晚上說：「這並不容易，但民粹主義不是解決之道。」

在一次罕見且包容廣泛的專訪中，方濟各表示，他對於任命中國主教議題的協商可能達成歷史性協議抱持樂觀態度。他也表示，針對智利性侵醜聞，可能接受更多主教辭職。

回顧接任教宗一職5年多以來，方濟各捍衛自己對羅馬天主教教會的領導方式。方濟各上任以來，飽受教會內部和外部的保守派人士批評，認為他對天主教教義的詮釋太過開明。

他也表示，希望任命更多女性擔任教廷高階職務。

他的最針對性訊息之一是有關川普的零容忍（zerotolerance）移民政策。美國當局打算刑事起訴試圖非法越過美墨邊界被逮獲的所有移民，將成人關進監獄，小孩則安置在政府收容中心。

這項政策在美國國內引發憤慨，並受到國外譴責。小孩被關在混凝土圍欄中的影像，以及曝光錄音檔可聽到小孩泣不成聲，引發巨大迴響。

美國天主教主教團已加入美國其他宗教領袖的行列，譴責這項政策。

方濟各說：「我和美國天主教主教團站在同一陣線。」他指的是美國天主教主教團本月發表的兩項聲明。

「我要清楚地告訴大家，在這些事情上，我尊重美國天主教主教團（的立場）。」

方濟各這番言論，對川普的移民政策增添施壓。方濟各領導的天主教會在全球擁有13億信徒，也是美國境內信仰基督的最大教派。

方濟各移民川普

相關新聞

教宗說話了 批評川普拆散移民家庭「不道德」

2018-06-20 22:02

鐵腕處理無證移民 美國土安全部長上館子吃飯遭抗議

2018-06-21 00:22

有此一說：在美國賣屋 前門黑漆漆可賣更高價

2018-06-20 21:37

大學學費減壓 新州多方提案

2018-06-20 16:04

美國教科書太貴 立法者推免費課本

2018-06-20 16:04

美國學貸負擔重 學生舉步維艱

2018-06-20 16:02

招不到生 美國中小型學校生存艱難

2018-06-20 16:01

無證移民骨肉分隔東西岸 母被關西雅圖、8歲兒關紐約

2018-06-20 15:46

反對拆散家庭 東岸州長拒派兵守邊界

2018-06-20 15:44

「拆散家庭如納粹」 美司法部長塞辛斯遭自己教會控虐待兒童

2018-06-20 15:43

「鐵娘子」變白宮最討厭人物 民主黨要國土安全部長下台

2018-06-20 15:42

影／美脫口秀重編《一帶一路》 歌詞狂酸習近平

2018-06-20 15:37

行政官提31億預算建議 阿拉米達縣擬建更多可負擔住房

2018-06-20 15:35

拆散家庭不人道 美國國會兩黨都想終結

2018-06-20 15:35

住不起！灣區46%的人想離開 創新高

2018-06-20 15:11

聯邦或准特定大麻藥 家長憂用其他藥受限

2018-06-20 14:58

零容忍風暴 恐成川普卡翠納危機

2018-06-20 14:10

哭泣的無證兒童是演員？川普長子推特按讚

2018-06-20 14:00

移民政策惹議 川普當眾遭嗆：你沒孩子嗎

2018-06-20 13:53

宇文所安獲唐獎 盼漢學傳承永保生命力

2018-06-20 13:33

【高通華裔員工自殺案】網友：吳大衛寡言、細心

2018-06-20 13:31

川普促議員速過移民法案：2版本都支持

2018-06-20 13:18

川普赴國會 議員怒嗆「你沒孩子嗎」

2018-06-20 13:15

洩「駭客工具」給維基 前CIA人員被控13罪

2018-06-20 12:58

宣揚共產主義 西點畢業少尉被勒退

2018-06-20 12:22

電腦持續故障 PSA已取消2500航班

2018-06-20 12:18

連續強暴犯未落網 恐逾追訴期 檢憑DNA起訴

2018-06-20 12:14

邊界拆散家庭 紐約州控告川普政府

2018-06-20 11:59

籌備川金會要角 白宮副幕僚長哈金將離職

2018-06-20 11:07

川普太空軍行不行 軍方、國會、專家都打問號

2018-06-20 11:00

質疑福斯移民報導 好萊塢製作人不滿發聲

2018-06-20 10:28

曾安排川金會 白宮副幕僚長哈金將離任

2018-06-20 07:43

「零容忍」挨轟 川普：德國移民危機 不能在美國出現

2018-06-20 00:29

美第一夫人們心碎 川普「關孩子像集中營」

2018-06-20 00:29

美抓非法移民 數百童關「狗籠」驚恐無依

2018-06-20 00:29

吃定無證媽不敢報案 美警性虐4歲童 恐已持續數年

2018-06-20 00:16

美國經濟成長誰得利？多數美國人實質薪資比去年衰退

2018-06-19 15:01
看更多

熱門文章

美退出聯合國人權理事會 稱該會對以色列有偏見

2018-06-20 06:25

美中貿易戰升級 川普貿易顧問：陸損失更大

2018-06-20 04:29

法第一夫人女兒首度鬆口 大談馬克宏師生戀祕辛

2018-06-20 12:18

彭博：大陸的貿易戰籌碼有大豆、波音和金正恩

2018-06-20 11:31

經濟解析／中國贏不了關稅乒乓大戰 但握有其他武器

2018-06-20 19:12

白宮最新報告：中國「經濟侵略」威脅美國和全球

2018-06-20 14:42

高盛執行長：美國不想自殺 對中關稅威脅只是談判策略

2018-06-20 11:10

習近平和川普二選一 澳洲人比較相信他

2018-06-20 17:14

影／辦喪禮竟變陪葬 子抬母棺慘遭重壓致死

2018-06-20 18:07

家裡若有骨董老電玩 可能價值連城

2018-06-20 01:03

還不走人？川普升高中美貿易戰火 鴿派財長沉默表不滿

2018-06-20 17:30

都是牠惹的禍！ATM故障裡面鈔票全成碎紙

2018-06-20 13:58

陸籍女服務生不會說英文 新加坡男嗆：滾回你國家

2018-06-20 13:52

美不斷提高對陸產品開徵關稅金額 中國如何落實報復？

2018-06-20 01:41

川普太空軍行不行 軍方、國會、專家都打問號

2018-06-20 11:00

「你要叫我總統」 馬克宏被學生直呼小名變臉

2018-06-20 15:19

韓國最大比特幣交易所被駭 數字貨幣集體暴跌

2018-06-20 14:30

白宮貿易顧問：中國可能低估川普的決心

2018-06-20 08:39

被要錢要到怕！ 父母對24歲啃老兒申請保護令成功

2018-06-20 16:06

美中衝突加劇 全球股市嚇跌

2018-06-20 00:57

各國都有屁孩 英青年刻字、推石毀冰河時期遺跡

2018-06-20 12:57

美中貿易戰火上加油 道指抹去全年升幅

2018-06-20 04:55

台日元首地震推特互動 總統府：期待未來更多合作

2018-06-20 19:46

有此一說：在美國賣屋 前門黑漆漆可賣更高價

2018-06-20 21:37

iPhone可獲關稅豁免？ 川普首席貿易顧問不知情

2018-06-20 07:57

不願當川普移民政策幫兇 微軟員工上書老闆

2018-06-20 18:51

反制！歐盟22日將公布對美報復性關稅措施

2018-06-20 21:23

好萊塢與金正恩 恐淪中國貿易戰籌碼

2018-06-20 16:37

彭博：習近平握北韓籌碼 中美衝突恐擴大

2018-06-20 13:37

2018世界50大最佳餐廳義大利奪冠 曼谷搶下亞洲第一

2018-06-20 11:23

歐盟對美啟動第一波關稅報復行動 周五生效

2018-06-20 19:52

美放話 陸回擊：不會在壓力下屈服

2018-06-20 13:37

川普將施壓共和黨參議員 放過中興通訊

2018-06-20 08:24

貿易戰美再放話 ：「中國低估川普決心、 損失更大」

2018-06-20 13:36

影／中學生沒大沒小？馬克宏當眾給他上一堂課

2018-06-20 15:33

教宗說話了 批評川普拆散移民家庭「不道德」

2018-06-20 22:02

加拿大「娛樂用」大麻合法化 最快9月上路

2018-06-20 07:59

美中貿易爭端升溫 道瓊指數重挫近300點

2018-06-20 07:06

影／婦人巡田離奇失蹤 村民剖開蟒蛇腹驚見全屍

2018-06-20 17:21

美官員：北韓數日內開始交還韓戰美軍遺體

2018-06-20 08:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top