「鐵娘子」變白宮最討厭人物 民主黨要國土安全部長下台

2018-06-20 15:42 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



美國國土安全部長尼爾森。 美聯社 分享 facebook 一場白宮記者會之後，原本素有「鐵娘子」封號的46歲國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)，突然被媒體喻為「川普白宮團隊最讓人討厭的頭號人物」，約有10位民主黨籍國會議員已經要她辭職下台。

2017年秋季進入白宮擔任副幕僚長之前，尼爾森原本在國安部擔任幕僚長，她的頂頭上司、國安部長就是後來轉任白宮幕僚長的凱利(John Kelly)；2017年12月，尼爾森出任國安部長。

數千名無證移民孩童在邊境地區被迫與父母分離，連日引發輿論軒然大波。行事風格向來嚴謹強勢的尼爾森，18日在白宮記者會上說明川普政府對無證移民「零容忍」態度時表示：「我們不會為了執行任務而道歉，也不會為了執法機關善盡美國民眾期待他們做好份內工作的職責而道歉。」

「根源」(The Root)新聞網站19日一篇報導標題寫著：「一場記者會，讓尼爾森擠下了桑德斯(Sarah Sanders)，成為川普白宮團隊最讓人討厭的頭號人物。」

報導指出，尼爾森不但為川普政府在邊境地區拆散家庭、把孩子關進籠子的決策辯護，還流露出冷漠、輕率無禮的態度，「在一場氣氛應該是非常感傷的記者會上，她讓人徹底灰心，而且顯得陌不關心。」

有記者提問她是否看過無證移民孩童被關在籠子的照片，是否聽過孩子哭泣的錄音，尼爾森眉頭一皺答稱：「我還沒有看到今天的消息，不過我有去過拘留中心。我必須再次要求大家注意我們的處理標準，也請大家注意我們所提供的照顧，包括來自國安部以及聯邦衛生與福利部所提供的。」

另一方面，Politico新聞網站則報導，在18日的這場記者會之後，尼爾森如今儼然已經成為川普政府對待無證移民「零容忍」政策的代言人。

報導指出，政府高層官員透露，凱利曾力勸尼爾森不要出席18日的記者會，但後來她仍然決定參加，並將無證移民孩童與家長拆散的責任算在國會頭上。

截至19日中午為止，包括民主黨加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、眾院少數黨領袖波洛西(Nancy Pelosi)在內等約10位民主黨國會議員，已經發言要求尼爾森辭職下台。