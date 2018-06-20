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「拆散家庭如納粹」 美司法部長塞辛斯遭自己教會控虐待兒童

2018-06-20 15:43世界日報 記者胡玉立／綜合報導

600多衛理公會成員指塞辛斯違反教會規條。 美聯社
600多衛理公會成員指塞辛斯違反教會規條。 美聯社
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川普政府在邊界拆散移民家庭，被人拿來和納粹德國相提並論，司法部長塞辛斯（Jeff Sessions）為此表示：「這種比較太誇張了。」但塞辛斯所屬的衛理公會600多名成員，已正式向教會提出申訴，指控他對移民的「零容忍」政策違反教會規則，可能構成虐待兒童。

塞辛斯18日晚間接受福斯新聞主持人勞拉．殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時，對外界將政府留置與父母分離的移民兒童設施，和當年納粹德國對待猶太人相比較，塞辛斯說：「這太誇張了，在納粹德國，他們不讓猶太人離開。但這是一個嚴重的問題，我們需要好好思考，理性和周密考慮。」

與此同時，包括神職人員在內的640名聯合衛理公會教會（United Methodist Church）成員，已向塞辛斯在阿拉巴馬州和維吉尼亞州參與的兩個教會申訴，指責塞辛斯虐待兒童、不道德、種族歧視，違反教會規範。

該申訴要求教會透過「協調過程」，幫助這位教會長期成員不再犯下有害行動，努力修復他目前對移民、特別是家庭和兒童所造成的損害。

前柏金斯神學院教授、聯合衛理公會的勞倫斯牧師（The Rev. William Lawrence）指出，塞辛斯和其牧師及當地教會，應會尋求「公正的解決方案」，任何超越和解階段、針對塞辛斯的控訴，都「非常不尋常」。

不過，聯合衛理公會成員、保守派機構「宗教及民主研究所」所長屠利（Mark Tooley）認為，這項申訴是「宣傳噱頭」，它不會導致任何教會行動，但會引起很多關注。

50年前成立的聯合衛理公會在美國擁有約700萬名會員，是全國思想最多元化的新教團體之一。喜萊莉．柯林頓和小布希前總統都是成員。

塞辛斯移民納粹

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