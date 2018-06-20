反對拆散家庭 東岸州長拒派兵守邊界

2018-06-20 15:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合19日電



包括共和黨籍在內四個州長，針對川普政府對無證移民的「零容忍」政策，以及把偷渡客的子女與父母分離，為表達反對立場，在19日宣布不會派遣國民兵至美墨邊界，已部署的國民兵將下令召回。

共和黨籍馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)19日表示，他已下令部署在新墨西哥州的一架直升機和四名機組人員立刻返回。

霍根說，除非廢除拆散移民家庭的政策，馬里蘭州將不會派遣國民兵到邊界；麻州共和黨籍州長貝克(Charlie Baker)18日取消把一架國民兵直升機派至邊界的決定，認為川普政府的政策殘忍和不人道。

康州、德拉瓦、新澤西、賓州、羅德島、紐約和維吉尼亞的州長是民主黨籍，他們都拒絕派遣國民兵協助移民執法。

馬里蘭州Goucher學院政治研究中心主任米莉婭·克羅默說，儘管各州派遣的國民兵和設備不多，很難產生重大影響，卻可釋出強烈信號，以使全國州長展現領導力，尤其是在國家分裂的時刻。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)19日簽署禁止動用新州資源到邊界的行政令，表示美國建國前就是追求自由和更好生活的家庭的燈塔，川普總統非人道和殘忍的拆散家庭政策，違反了我們的建國原則。

紐約州州長葛謨18日已重申，不會派國民兵到邊界協助移民執法，他要求對拆散移民家庭的政策進行聯邦調查。

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)19日則拒絕要求派國民兵到西南邊界的請求，說「如果川普廢除拆散家庭的非人道政策，德拉瓦州將第一個站出來協助兄弟州保護邊界安全。」

維吉尼亞和北卡羅來納州的民主黨籍州長表示，他們將召回已派到邊界的國民兵和設備。

川普政府的移民政策不但遭到州長反對，全國許多市長宣布，他們21日將前往德州邊界的入境口岸，抗議零容忍移民政策。