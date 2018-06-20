無證移民骨肉分隔東西岸 母被關西雅圖、8歲兒關紐約

2018-06-20 15:46 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普政府對無證移民祭出「零容忍」強硬政策，但國家廣播公司(NBC)報導，少數非法入境者成為漏網之魚，並未遭到刑事起訴，家庭也未被長期拆散，只在拘留中心短暫隔開，很快就再度重逢，幾天之後就獲釋離開；相較於2000名被迫與父母分開的無證孩童，這些孩子被形容為「幸運的少數分子」。

來自薩爾瓦多的無證移民媽媽克莉絲汀娜‧梅爾葛拉(Cristina Melgara)，是本周在德州麥凱倫市(McAllen)獲准離開拘留中心的數百名非法移民之一，但她必須戴上電子腳鐐，等候前往移民法庭應訊。

梅爾葛拉接受訪問時說，與10歲兒子及16歲女兒只有被短暫隔開。她說，與孩子隔開大約6天就又團圓，而且獲釋離開，由移民及海關執法局(ICE)人員帶到一處車站，後來她跟孩子從車站步行到一所天主教慈善機構的收容所。

國土安全部前任與現任官員指出，無證移民之所以得到差別待遇，原因在於拘留中心空間不敷使用，某些無證移民家庭因此獲釋入境美國。

一段有著孩童哭喊要找爸媽的八分鐘錄音檔，18日在新聞網站ProPublica曝光後，引起輿論軒然大波，凸顯了「零容忍」政策下偷渡客孩童與父母隔開時所承受的恐懼與焦慮。

根據國安部統計，從今年5月9日至6月9日之間，約有2300名未成年兒童在邊境地區與父母隔離。

其中來自薩爾瓦多的無證移民布蘭卡‧奧蘭特斯羅培茲(Blanca Orantes-Lopez)，由於在母國故鄉遭人威脅要奪取性命，帶著8歲兒子到美國希望展開新生活。但離家兩個月後，如今她被關在西雅圖南部的一處聯邦監獄，她的兒子則被安置於紐約上州一處兒童之家。

奧蘭特斯羅培茲接受美聯社專訪時說，不知道何時才能再見到兒子，「我到現在也都不曾跟他通過電話。」