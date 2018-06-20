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宣揚共產主義 西點畢業少尉被勒退

2018-06-20 12:22世界日報 編譯陳韻涵／綜合19日電

西點軍校陸軍少尉拉波尼(Spenser Rapone)。美聯社
西點軍校陸軍少尉拉波尼(Spenser Rapone)。美聯社
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西點軍校2016年畢業的陸軍少尉拉波尼(Spenser Rapone)，18日在陸軍德拉姆堡(Fort Drum)第十山地師遭不榮譽退伍，理由他長期在網路上宣揚共產主義。

美聯社報導，拉波尼自稱前年5月在他自己的畢業典禮上拍下身穿禮服、裡面搭配的T恤印有古巴革命軍格瓦拉(Che Guevara)的肖像，但他私下留存到去年9月才貼上推特。在另一張照片中，拉波尼左手握拳，並在禮帽的內寫著「共產主義會勝利」。

拉波尼自西點畢業後，分發第十山地師服役，但他在網路上宣揚共產主義的行徑引起撻伐和軍方調查。拉波尼表示，軍方調查指他在網路上宣傳社會主義革命且詆毀多名高階軍官。軍方聲明表示，已全面調查並採取適當措施。拉波尼提出不榮譽退伍後，離開基地前不忘比中指自拍，並寫道「最後一次敬禮」。

26歲的拉波尼受訪時不諱言「自視為革命社會主義者」，「將鼓勵所有有良心的士兵放下雙臂，加入我等，不再為帝國主義探員服務，加入革命行列。」拉波尼說，他對共產主義的興趣從他派駐阿富汗擔任遊騎兵時產生；那時他還沒考進西點。

拉波尼高中畢業時曾申請免學費的西點軍校；當時推薦他的教師形容他是「榮譽學生、運動員和模範市民」，訪談期間未察覺任何關於共產色彩的紅旗異樣。拉波尼當時沒申請上，遂投身陸軍並於2011年派駐阿富汗，他返國後再次申請西點，此次利用校方對士兵的優待條件而錄取。進入西點並未改變拉波尼的思想，他仍抱持「可能從內部改變」的希望宣揚共產主義，直到他的行為被西點的教授發現並提出「不容忽略的紅色警告」；校方介入調查但仍讓他畢業。

熟悉軍法的律師林基(Greg Rinckey)說，西點畢業生不榮譽退伍的案例很罕見，而拉波尼可能因為畢業後未服役滿五年而被追繳學費。拉波尼對此表示，「我知道會有後續影響，當然我的軍事生涯已經毀了，但許多人因此連繫並支持我。」

西點軍校

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