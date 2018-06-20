電腦持續故障 PSA已取消2500航班

2018-06-20 12:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合19日電



美國航空公司(AA)下屬的PSA航空公司14日起出現電腦故障，連日來遲未修復，迄今已導致2500個航班被取消，大批乘客受到影響，美航19日發表道歉聲明，但表示故障修復需要時間，航班紊亂可能還要持續數日。

PSA航空是地區性航空公司，飛機機型為50到76個座位的小型噴射機，主要在美東地區運營，電腦故障使乘務人員的排班系統失靈，致使航班取消。被取消的航班主要是從夏洛特-道格拉斯國際機場起降的飛機，該機場是美國第二大航空樞紐站，也是各地區航空公司把旅客從中小城市轉運到全國各地的最大樞紐機場。

除夏洛特機場外，PSA航空在費城和華盛頓的機場，也出現電腦故障導致的航班取消。但電腦故障沒有影響到美航和其他合作夥伴的主要航線的航班，不過搭乘PSA航班轉機，以便與主要航線的航班銜接的乘客，則受到航班取消的影響。社群媒體出現大量投訴，有的乘客抱怨說，航班取消後要等其他航班的座位，但多日沒有結果。

美航發言人說，他們理解航班取消給乘客帶來極大不便，但不知故障多久能修復，公司向乘客道歉，為旅客提供改票和退款服務。美航19日聲明，電腦系統已趨於穩定，但為了恢復正常運行，PSA航空本周的航班將會減少。

PSA航空以美航屬下的美國鷹地區航空公司名義，每天飛行約800個航班，在美航每天飛行的航班中約占12%。