連續強暴犯未落網 恐逾追訴期 檢憑DNA起訴

2018-06-20 12:14 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



華盛頓特區聯邦檢察官19日宣布起訴一名男子，他近20年前在華府一帶旅館至少犯下六起強暴案，檢方掌握了他的DNA；但這名在逃男子的身分仍有待查明。這是特區檢察官辦公室首次依據DNA證據起訴無名氏。

華府市警局警長紐珊(Peter Newsham)表示，「必須追究這個人的責任，他害每個倖存者的餘生都變了樣。」華府聯邦檢察官劉潔西（Jessie Liu，音譯）則說，嫌疑人身分雖未獲確認，卻有必要起訴，因為15年追訴期限就要到了。

這六起性侵害事件除了第一起之外，其餘都是兇嫌趁旅館女性房務人員整理房間時，使用美工刀或領帶威脅受害人，再將她們強暴。

聯邦調查局（FBI）表示，第一起案件發生在2002年5月，一名18歲女子在華府東北搭上兇嫌便車，遭到性侵。其餘案件包括2003年5月、6月，兇嫌在華府西北的傑佛遜酒店（Jefferson Hotel）先後強暴一名68歲和一名29歲女房務人員。2003年6月，另在馬里蘭州Greenbelt的萬怡酒店（Marriott Courtyard Hotel）強暴了一名22歲女房務員。

FBI還懷疑兇嫌從1998年8月至2006年2月另外涉及至少八起發生在華府-維吉尼亞州 - 馬里蘭州都會區多家旅館的其他案件，其中包括三起性侵案。

警方表示，目擊者稱該嫌疑人身高約5呎7吋至5呎10吋，中等身材和中等膚色。目前年齡應是三、四十歲。警方在一個犯罪現場發現以下證據：兇嫌從自己手上取下的戒指以及一把書有手寫名字Debbie的美工刀。

警方懸賞4萬5000元，鼓勵任何人提供線索給FBI。