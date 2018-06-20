吃定無證媽不敢報案 美警性虐4歲童 恐已持續數年

2018-06-20 00:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國德州貝克薩爾郡（Bexar County）警長辦公室證實，一名在警界擁有10年資歷的47歲郡警，日前在下班時間涉嫌性虐待一名年僅4歲的無證移民女童；這名郡警現已遭到逮捕，勒令停職，並以性攻擊未成年兒童的重罪移送法辦。

德州聖安東尼奧地方電視台KENS-TV報導，貝克薩爾郡警長辦公室指出，在拘留所任職的郡警努納茲（Jose Nunez）現已遭逮捕，勒令停職，並且被以性侵害六歲以下幼童的加重性攻擊罪名起訴；如果法院裁定罪名成立，他將面臨最高25年刑期。

貝克薩爾郡警長薩拉查爾（Javier Salazar）對媒體表示，根據警方調查，年僅4歲的受害女童16日晚間突然對母親哭訴，女童母親因此到當地一處消防隊投訴，警方獲報後立即展開調查，調查人員在17日凌晨約3時逮捕努納茲。

薩拉查爾說，根據警方調查，努納茲觸摸女童生殖器官，導致女童嚴重疼痛，調查人員研判努納茲的性虐待行為可能已經存在數月，甚至數年。

薩拉查爾指出，努納茲挑選這名女童下手，因為女童母親是來自瓜地馬拉的無證移民，如果出面報案可能面臨遣返下場；努納茲有恃無恐，曾恐嚇女童母親不得聲張。

薩拉查爾指出，警方呼籲如果有遭到努納茲魔掌的其他受害者，要勇於出面作證，「在這起案件當中，我們正在這名證人協助下辦理文件，我們將確保她獲得保護身份，等待這起刑案的法律判決。」

薩拉查爾表示，像努納茲這樣的不良份子不值得繼續留在警界，「我們坦率地迅速處理，要讓這種人盡快離開，像癌細胞一樣切除。我們就是抱著這樣的態度處理這起案件。」

克薩爾郡警方未進一步說明努納茲與女童是如何認識，但表示警局政風處正對此案展開內部調查，案發地點是在女童家中。