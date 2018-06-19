都布林華人罷免市議員、學委 最後衝刺

2018-06-19 15:56 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ／都布林報導



都布林華人梁潔行（Margaret Liang）18日說，華人和其他社區發起的罷免現任市議員古普塔（Abe Gupta）和學區委員坎寧漢姆（Dan Cunningham）行動，進入衝刺階段。 世界日報記者劉先進／攝影 分享 facebook

都布林華人梁潔行（Margaret Liang）18日說，華人和其他社區發起的罷免現任市議員古普塔（Abe Gupta）和學區委員坎寧漢姆（Dan Cunningham）行動，進入衝刺階段。根據城市人口測算，須在29日前分別收集5600個簽名，目前還缺1000個，社區要在11天內完成簽名收集且上交給阿縣選民登記處審核通過，才能提案成功，趕上11月選舉。「希望社區踴躍簽名，選出真正代表我們聲音的官員。」

梁潔行說，都布林地理位置優越，距離矽谷等區域位置都不遠，且學校質量好。近年來新增大量房產計畫，人口猛增，高中學位嚴重不足，迫切需要建設第二高中。社區希望罷免市議員古普塔，是因他在議會投票支持太多房產發展計畫，致人口快速增長，加劇學位不夠的困境。而罷免學區委員坎寧漢姆，是因他多次反對建設第二高中，且開會時行為失禮，不尊重學生、家長和其他學委。

梁潔行說，市議員古普塔還有兩年任期，學委坎寧漢姆今年任期結束，預計不再謀求連任，雖然如此，社區還是希望透過罷免施壓，讓他們決策時考量居民訴求。古普塔明顯感受到壓力，未批准新的發展計畫。

社區希望罷免市議員古普塔，是因他在議會投票支持太多房產發展計畫，致人口快速增長，加劇學位不夠的困境。 世界日報記者劉先進／攝影 分享 facebook

為收集簽名，華人絞盡腦汁。3月聖派翠克節，都布林舉行盛大花車遊行，華人特別設置攤位吸引居民簽名。此外，義工還分區挨家挨戶敲門徵集簽名。最大的挑戰是時間不夠，需拜訪的家庭太多。很多人在暑假出門休假，敲門也沒人回應。經常參與的義工20個，最多時義工人數近百。他們需在周末趁著人都在家時，到達社區、敲門號召簽名。一般向居民解釋罷免緣由，快的幾分鐘，慢的十幾分鐘，再算上步行時間，兩小時最多收集20戶簽名。

梁潔行表示，罷免活動發起者也曾考慮雇人上門，但後來發現價格太貴，只得作罷，「我們曾問過價錢。今年是選舉年，專業收簽名的人日程排得滿滿。有空檔的，一開口一個簽名要25元，罷免活動只籌款1萬多元，簡直是天價，所以不得不自己來。義工們將繼續努力，每人再收集10到20個就大功告成。」