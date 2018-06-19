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聯國官員憤怒、兩黨議員插手 促終止拆散家庭政策

2018-06-19 15:48世界日報 編譯張玉琴╱綜合華盛頓18日電

兩黨國會議員尋求終止拆散移民家庭政策，要求立即終止。 世界日報記者魏碧洲／攝影
兩黨國會議員尋求終止拆散移民家庭政策，要求立即終止。 世界日報記者魏碧洲／攝影
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民主黨國會議員17日矢言要終止拆散移民家庭的「邪惡」零容忍政策，共和黨聯邦參議員克魯茲18日也提出法案終止該政策，他要求投入大筆經費和人力來解決問題，但不致重現「捉了又放」的弊端。

聯合國人權事務高級專員胡笙18日也對川普政府拆散移民家庭的政策表示憤怒，他要求立即終止這種凌虐的做法。

他表示，美國移民當局近六周囚禁近2000名孩童，可能帶給他們一輩子無法復原的創傷。

共和黨主導的眾院未來幾天內可能表決兩項移民法案，一是強硬派法案，一是折衷法案，後者對合法移民設限，同時終止拆散移民家庭的做法。

共和黨參議員克魯茲18日在提出相關新法案時表示，他反對民主黨釋放無證移民家庭的主張，因為會製造偷渡移民可鑽的漏洞，鼓勵他們帶著家人一起偷渡。

相反地，克魯茲要求加快移民聽審，加速符合庇護資格的移民的申請程序，同時儘速遣返不符庇護資格的移民；他主張，在此之前，應讓移民家庭一起被拘押。

民主黨參議員莫克利率領一群民主黨國會議員到美墨邊界視察後說：「他們稱之為『零容忍』，事實上稱為『零人道』更貼切，而這個政策是『零邏輯』。它完全不為道德規範或宗教傳統所接受，此政策為了向外國成人傳達政治訊息，不惜任由孩童受創。」

在巡視沃爾瑪改建的收容所內約1500名移民兒童後，莫克利說：「傷害孩童換取立法談判籌碼令人無法接受，這麼做是邪惡的。」

此外，聯合國人權事務高級專員胡笙援引美國兒科醫生學會主席的觀察表示，將孩童與父母隔離關押是「經政府准許的虐待兒童」，他說：「竟有國家為了攔阻父母，對孩童施加這種凌虐，全然是著良知。」

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