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華郵員工爭福利 川普順勢鼓動他們罷工

2018-06-18 18:54中央社 華盛頓17日綜合外電報導

「華盛頓郵報」員工簽署公開信向老闆要求公平薪資和福利，美國總統川普得知後今天鼓勵華郵員工發動罷工，還酸說，這麼一來「可長時間擺脫假新聞」。

川普推文說：「華盛頓郵報（Washington Post）員工因貝佐斯（Jeff Bezos）付的薪水不夠，要發起罷工。我認為，真正長期的罷工是個很棒的主意。」貝佐斯是華郵老闆，也是亞馬遜公司（Amazon）執行長。

川普寫說：「員工可有更多薪水，我們則可長時間擺脫假新聞。」

根據「國會山莊報」（The Hill），川普發這則推文前不久，華郵才報導，前川普競選團隊顧問史東（Roger Stone）在2016年大選期間會見一名俄國人，對方表示可以提供民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料，要求200萬美元的代價。

超過400名華郵員工14日聯名簽署給貝佐斯的公開信，要求「相信『民主在黑暗中死去』的人」給員工公平的薪資和福利。

這封公開信說：「對這家公司成功有貢獻的每位員工，我們要求給他們公平待遇：公平的薪資；公平的退休福利、家庭假和健康保險；以及足夠的工作保障。」

華郵員工廣為在社群媒體上分享公開信內容，透過推特要求貝佐斯重新檢視員工薪水和福利，但信中並未提及可能罷工。

川普長久以來批評華郵製造「假新聞」，還攻擊亞馬遜和貝佐斯。

川普貝佐斯罷工
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