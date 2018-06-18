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美邊境拆散移民家庭 兩黨批評零容忍政策

2018-06-18 14:14中央社 新澤西州伊利沙白17日綜合外電報導

美國國會議員今天不分黨派，都有聲浪反對在邊境上拆散移民家庭的作法。民主黨今天更誓言，要終止這項「邪惡」的零容忍政策。

今天是美國父親節，民主黨國會議員加入數以百計的示威人士，在新澤西州移民拘留機構外抗議川普政府在美墨邊界拆散家庭的行為。

7名紐約州和新澤西州議員在機構內會見遭拘留的5人，其中3人說，他們到邊界尋求庇護後，有較年幼的家屬被強行帶走。其中一位議員納德勒（Jerrold Nadler）說：「作為一個國家，我們不能如此。」

隨著新聞大幅報導家庭離散的天倫悲劇，引發伊利沙白市（Elizabeth）抗議事件，白宮遭受到的政治壓力加劇，有些甚至來自與川普總統同黨的共和黨人。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）的夫人蘿拉．布希（Laura Bush）也毫不留情地否定這項政策。

住在德州的蘿拉．布希投書華盛頓郵報（The Washington Post）說：「我住在位於美墨邊界的州，我認同強化及保衛我們國境的必要，但零容忍政策很殘忍。這不道德，且令我心碎。」

共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）：「政府已決定做的事是將孩子與父母拆散，是試圖傳遞一項訊息，那就是如果你帶著孩子越過邊境，你的孩子會被強行帶離你身邊。」

「這對只是無辜受害者的孩子們是重創，也與我國價值背道而馳。」

民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）說：「他們說這叫『零容忍』，但更好的名稱應該是『零人性』，這項政策零邏輯。」

默克利說：「傷害孩子、使他們蒙受創傷，以傳達某些政治訊息給海外某處的成人，任何道德規範、任何宗教傳統都完全無法接受。」

他又說：「不能接受利用立法去傷害孩子。這太邪惡了。」

共和黨民主黨
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