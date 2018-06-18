華裔富豪難捨傳統紙媒 規畫洛時願景

2018-06-18 14:17 世界日報 編譯組／綜合報導



送報出身的華裔富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），對傳統紙本媒體，仍有難以割捨的感情。他18日起正式成為洛杉磯時報、聖地牙哥聯合論壇報新老闆，17日以全版廣告方式刊登給讀者的一封信，提到他對報紙未來願景，與其過去與報紙的淵源。

他信中表示：「今天洛杉磯時報、聖地牙哥論壇報和加州新聞集團進入新時代，我與家人很榮幸承擔傳奇民主制度，對我更是美國夢高峰。我相信假新聞是我們這個時代社交媒體下的後遺症，洛時和聯合論壇報比任何時候都更重要。」

「在傳統報業威脅的時代，加州新聞集團必須當作企業經營才能壯大，雖然廣告支持印刷出版將繼續感受到數位時代壓力，但我們相信印刷產品仍有不可取代的重要性，對那些仍跟我一樣，享受實體報紙觸覺的讀者尤其如此。」

「美國特別是加州，給了我難以想像的機會，我在這裡接受高深教育、建立家庭，找到促進醫學和科學進步的方法，並從體育、娛樂和藝術中找到靈感。」

「我在南非的伊莉莎白港長大，是工人階級店主的兒子。日本人在二次大戰占據了我們祖先世代相傳的家園，我的父母逃離南中國。當我14歲時，在南非開始通過送伊莉莎白港的晚郵報（Evening Post）賺錢，資助我的大學教育。」

黃馨祥說：「很多人懷疑，為什麼我要買下洛時報。因為報紙不僅在我的血液中，也參與我的思想，我還記得第一批紙張從傳送帶上滾下來，印刷機的聲音和氣味。我從印報機上抓取多達800分報紙，交給送報生送往當地的企業和住宅。」

「我體會到種族隔離之下的非白人意味著什麼。我開始了解種族主義和歧視的惡果，我開始認識到，新聞在促進和維持民主和自由社會的重要性。」