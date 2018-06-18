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美移民官「釣魚」問話 面試一身汗

2018-06-18 14:16世界日報 記者張宏／洛杉磯報導

美國職業移民面試最近有「釣魚」問話的趨勢，有無律師出場，移民官態度大不同？自從職業移民綠卡也加入面試大軍後，因無面試模板可遵循，且一些移民官呈現誘導性問話跡象，讓面試者防不勝防。律師建議面試者要先最好充分準備，必要時帶上律師，或能擋住強烈攻勢。

「你家房子那麼大，還有籃球場，需要做這麼低薪的工作嗎？」「你有無親戚在你工作的公司？是否你是頂替別人獲得這個職位?」

律師許俊良表示，現在職業移民面試時，移民官會採用上述誘導性提問，如果客人慌張或無律師在場，移民官就會就此深入詢問；如果律師在場，可擋住這種「釣魚式」詢問。根據他最近跟客人面談經驗，有無律師，移民官不僅態度不同，有律師在場，移民官也會比較少囉嗦。在聖伯納汀諾移民官辦公室一名移民官表示，有些法律的東西只有律師知道，不帶律師有時雙方很難講的通，且會質疑是否因為案子有問題，律師才不願意來。

目前這類案件申請人透露，在面試時狀況百出，什麼都可能會遇到。在華人公司工作的人趙小姐，日前面試和律師一起前去。她說，多虧帶了律師，否則還不知道結果會如何慘烈。先是移民官問她是否有在美國賣淫，她當時很緊張，沒聽懂「賣淫」這個單詞，幸虧移民官比較友善，讓律師翻譯成中文告知她。之後還問她是否辦理綠卡費用是她自己出的，她想既然要如實回答，就說是自己出的。旁邊的律師當場就慌了，因為法律規定職業移民綠卡費用應該公司出，立刻解釋說一部分是趙小姐出的，一部分是公司出的，才算解釋合理。

儘管事先做好準備，也有人反應仍可能因面試官氣場強大，導致措手不及。

華人孫先生表示，他的面試官全程目無表情，讓他在描述自己是做軟件和系統維護時，移民官竟然嚴肅的說，這個需要寫下來給上級看，他有必要說的清楚一些。 他當場嚇暈了，趕緊多補充幾個專業關鍵詞，面試出來一身冷汗。

許俊良說，現在職業移民沒有問卷模板，很難事先知道問話重點，面試時各種千奇百怪的問題都可能會被問到，無法準備齊全，且現在移民官問的問題很深入，又不按牌理出牌，有些人態度比較凶悍，一些客戶一上來就被對方氣勢壓住，即使案子沒問題，也可能會被要求補件。

對職業移民是否一定須帶律師去面試，許俊良表示，這個依照個案決定。他目前做法是預先為客人做兩次模擬面試，如果沒有問題，客人可以不帶律師。但如有需要法律方面的解釋，則建議帶律師。

律師蔡玟慧表示，現在職業移民面試問題日益全面，且面試時間比較長，移民官可能會詢問很早期的一些和移民相關的問題，比如以前是否申請過其他簽證類別，不管是否批准或撤銷，都要清楚和合理的解釋。建議面試者事先和律師做好溝通，設想移民官可能會問的問題。如果容易緊張且擔心英語能力不夠好，可帶律師或翻譯一起去面試，尤其案件有可質疑的部分，最好帶律師。

移民面試綠卡
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