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美國紐澤西州音樂節濫射 1死22傷

2018-06-18 12:06世界日報 編譯孫梁／綜合17日電

紐澤西州音樂節，幫派糾紛濫射造成22傷，而槍手遭擊斃。美聯社
紐澤西州音樂節，幫派糾紛濫射造成22傷，而槍手遭擊斃。美聯社
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美國紐澤西州翠登市(Trenton)在父親節周末舉行的徹夜藝術與音樂節，在17日凌晨發生重大槍擊案，兩名槍手向人群開槍，在現場製造極大混亂，現場群眾四散而逃，造成22人受傷，一名槍手遭擊斃，另一名嫌犯被捕。

警方證實，33歲的槍手威爾斯(Tahaij Wells)被擊斃，另一名23歲嫌犯阿姆斯壯(Amir Armstrong)則被控罪。警方在現場共發現逾70個彈殼；據悉，這起槍案顯然為幫派糾紛所引發，與恐怖攻擊無關。

新州莫塞郡檢察官說，17名傷者接受治療，其中四人傷勢嚴重，包括一個13歲男童。

藝術與音樂節是展現當地藝術、音樂、美食和電影，案發當時現場約聚集近1000人，槍聲約在凌晨2時45分許響起，一位目擊者說，一名嫌犯被打死，顯然是被警方開槍擊斃的，另一名嫌犯被逮捕。

天亮後，槍案現場已被警戒線圍住。舉辦藝術節的地點是一座具有歷史意義的工廠建築，附近還有一家超市、銀行和洗衣店，工廠和幾家店鋪共有一個停車場。

警方在對附近地區發生的一起劫車案進行調查，以試圖判斷劫車和槍擊有無關聯。

一名婦女說，她凌晨2時45分許正準備離開現場，聽到槍聲後，看到人們紛紛湧向停車場，以便開車逃走，但混亂中只見人擠人，車撞車。這名婦女說，她是在槍聲停下後才走向自己的車，見到有人倒在地上，身上流血，雙手被銬，許多人向嫌犯圍過來，試圖看清他的臉，是否為誰的家人和親友。

在藝術節做義工12年的一位婦女說，她是凌晨2時下班，聽到槍聲後以為是汽車排氣管爆出的聲音。

藝術節原定還要舉行兩天，但主辦方已宣布取消。組織者在社群媒體聲明說，他們對槍案感到震驚，為傷者感到悲痛，但他們要通過社區和創造力而建立更美好翠登市的決心沒有變。

翠登市法蘭西斯醫療中心表示，該院治療了十名傷者，年齡在17到48歲之間，由於都是輕傷，已陸續安排出院。

槍擊藝術節
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