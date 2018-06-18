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超載休旅車飛車逃攔檢 時速160公里翻覆5死

2018-06-18 08:25聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，根據美國德州南部迪米特郡警長柏伊德，邊境巡邏員17日追逐一輛嚴重超載、拒絕停車受檢的休旅車，這輛載有14人的休旅車行駛時速超過100英里(160公里)，在85號高速公路上翻車，造成至少5人死亡、數人受傷。

柏伊德說：「我們僅知車子駛出邊線，因路面碎石打滑，後來試圖修正，導致車輛翻滾了好幾次。」4人當場死亡，另有至少1人或可能是2人送醫後不治。大部分休旅車乘客據信沒有合法居留權，但駕駛應是美國公民，送醫後被拘留。

美聯社，KABB/WOAI 電視台提供
美聯社，KABB/WOAI 電視台提供
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休旅車美國公民高速公路
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