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線上性販運受害人 可控告美國網站業者

2018-06-17 21:06中央社 紐約17日綜合外電報導

美國一項新法律展現華府掃蕩網路性奴役劇增的決心。專家指出，性販運受害人，可以對將他們的身體在線上販售的美國網站提起告訴。

路透社報導，4月通過的立法，目的就在於更容易起訴助長性販運的社群媒體平台和網站，不過受害人須舉證網路公司蓄意為之。

反人口販運組織ECPAT-USA公共政策主任馬修斯（Jason Matthews）告訴湯森路透基金會（ThomsonReuters Foundation）：「如果你上網非法販賣女孩，那些女孩可以追著你跑。」

他說：「她們可以單獨控告你，也可以打集體訴訟。」已有幾起為蒙受相同傷害的群體提出的訴訟。

經營美國最重要反人口販運熱線的反奴役組織北極星（Polaris）指出，過去10年已接獲逾2萬2000起性販運案件通報。專家表示，未通報案件數很可能高出許多。

「通訊端正法」（Communications Decency Act）的一項條款保護網站，使其對使用者張貼的內容免責，被認為對助長科技公司數十年的成長功不可沒。經社運人士遊說多年，新法終於稀釋條款對這些公司的保護力。

被社運人士視為全美最大兒童性販運人口販賣平台的網站Backpage.com就曾援引「通訊端正法」而打贏為數眾多拉皮條相關的官司，它堅稱自己只提供平台，和內容無關。

美國當局在新法「反網路性販運法案」（FightOnline Sex Trafficking Act）上路前數日就關閉Backpage.com，網站創辦人遭到包括蓄意助長賣淫等93項罪名起訴。

臉書個資外洩、社群網站未能封鎖辱罵言論，衝擊民眾對科技平台的信賴。與此同時，當局也對線上性販運進行掃蕩。

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