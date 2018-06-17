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餐廳屢傳性騷擾 美國青少年打工卻步

2018-06-17 15:25世界日報 編譯陳韻涵／綜合16日電

暑期打工的旺季即將開始，餐廳是青少年最熱門的暑期打工地點之一，也是許多三分之一美國人的第一份工作；但在多起高調的主廚性騷醜聞風波後，美國餐廳協會(NRA)希望確保餐廳是正向且安全的職場

17歲的夏綠蒂‧克魯姆(Charlotte Crumm)申請暑期打工時，她的母親嚴禁她到餐廳端盤子，因為她的母親年輕時在餐廳當侍者曾遭性遭擾。夏綠蒂後來到獸醫院實習，讓母親欣慰不少。夏綠蒂的母親說，她知道這種事在各職場都可能發生，但餐廳的情況更嚴重。

聯邦公平就業機會委員會(EEOC)3月對總部在佛羅里達州的阿比(Arby`s)集團興訟，原告包含多名該餐廳在阿拉巴馬州分店遭性騷擾的年輕女性。印第安納大學法學院副院長佩吉(Anthony Page)日前決定與14歲的女兒討論暑期打工的問題，「我們希望她了解，如果不幸發生了職場性騷擾，她不應該自責且我們會支持她。」

EEOC數據顯示，職場性騷擾申告案件數量自1990年代以來下降。受害者在申訴文件中不一定要公開年齡，因此無相關年齡數據可參考。EEOC認為，申訴案件無法完整呈現產業情況，因為許多雇員直接向雇主反應，而不是向EEOC申訴，甚至有雇主禁止員工申訴。

向EEOC申訴需要檢察官根據1964年民權法案第七章提出聯邦訴訟案，該法案禁止雇主歧視員工。密蘇里州立大學管理學教授湯瑪斯(Steve Thomas)說，他過去十年來研究的30起EEOC性騷擾案件中，有三分之二的案件發生在餐廳，且全都有忽視青年男女員工投訴的情況。

專家表示，青少年在職場遭性騷擾是極少被回報的問題，因為青少年通常只是短期兼職而不願提出申訴，或缺乏挺身而出的信心。律師費德勒(Paige Fiedler)說：「曾有少女告訴我，她以為職場上都是這個樣子。」

職場性騷擾打工
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