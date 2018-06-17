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拆散非法移民家庭挨批殘忍 專家：有害健康

2018-06-17 13:53中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國政府在邊界處強行拆散非法移民家庭的政策引發爭議，挨批不僅麻木不仁，且有害移民身心健康。

紐約「每日新聞」（NY Daily News）報導，小兒科醫師一致表示，川普對移民的「零容忍」政策，恐對兒童健康帶來短期和長期的負面影響，促使醫療專業人士加入抗議群眾的行列。

美國醫師學會（American College of Physicians）會長羅培茲（Ana Maria Lopez）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這類事件帶來的影響，會伴隨這些孩子進入成年期和往後的人生。」

美國心理協會（American Psychological Association）14日在致川普總統的公開信中，呼籲政府修改移民政策。

根據信件內容：「逃離家園赴美尋求避難的家庭已承受了巨大的壓力。毫無預警地突然拆散移民家庭，例如在邊界處拆散他們，恐增加他們的壓力，導致兒童受到情緒性創傷。」

美國國土安全部發言人透過電話對記者說，4月19日到5月31日期間，共有1995名孩童與1940名成人分開，這些成年人因非法入境遭到美國邊界巡防隊拘留，當局準備對他們提出起訴。

川普聲稱自己不喜歡拆散移民家庭的作法，但政府也承認，此舉可能具有嚇阻作用。國土安全部官員說：「我們現在只有兩條路，一選擇執法，二是忽視相關政策，而政府已明確表示，我們不會再無視這條法律。」

美國小兒科學會（American Academy ofPediatrics）會長克拉夫特（Colleen Kraft）造訪德州庫姆斯（Combes）一處為移民兒童設立的政府收容所，這裡的兒童大多都與家人分散。

「華盛頓郵報」（WP）報導，克拉夫特明白，這處收容所的工作人員已竭盡所能，確保這些孩子的需求獲得滿足。這些孩子有東西吃、有床鋪、玩具、遊樂場，還有人幫寶寶換尿布，但他們能做的依然有限。工作人員不允許抱起或接觸這些孩子，也不能幫他們找到雙親。

這類情況可能對幼童造成長期的破壞性影響，一旦與他們信任的照顧者或父母分開，就會承受所謂的毒性壓力。克拉夫特說，毒性壓力會傷害兒童腦部發展，增加他們體內的「戰或逃反應」荷爾蒙濃度。這種情緒性創傷最終可能引發健康問題，例如心臟病和物質使用障礙。

克拉夫特說：「當我們設法擬出其他細節時，能不能不要拆散移民家庭？必須優先考慮孩子，美國可以做得更好。」

移民川普醫師
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