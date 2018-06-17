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華府龍舟賽登場 美總統川普致賀函

2018-06-17 00:27聯合報 記者張加╱即時報導

中華民國駐美代表高碩泰（左2）與多位嘉賓16日在華府龍舟賽開幕式為龍舟點睛。華盛...
中華民國駐美代表高碩泰（左2）與多位嘉賓16日在華府龍舟賽開幕式為龍舟點睛。華盛頓記者張加／攝影
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美國華府龍舟賽16日至17日在波多馬克河舉辦，美國總統川普致賀函，並表示他與夫人梅蘭妮亞感謝「台美文化協會」主辦這項活動；出席龍舟賽開幕式的巴拉圭駐美大使羅哈斯受訪指出，巴拉圭雖然開放與中國大陸之間進行商務與經濟活動，但與台灣的關係更長久，台巴關係依然緊密。

華府龍舟賽16日上午舉行開幕式，駐美代表高碩泰夫婦、巴拉圭駐美大使羅哈斯（German Rojas）、馬紹爾群島駐美大使查奇奧（Gerald M. Zackios）、美國在台協會（AIT）貿易暨商業組組長盧治凱（Rick Ruzicka）等嘉賓出席，一同剪綵並為龍舟點睛。

羅哈斯在開幕式後受訪談論台巴關係表示，雙方的關係長久，且依然緊密；雙方共享價值、尊重言論自由、民主、人權等，非常相似。

媒體詢問羅哈斯關於巴拉圭是否面臨中國大陸的壓力，羅哈斯回應，他認為巴國可以處理這種狀況，與中國大陸的商務與經濟關係也開放，但巴國與台灣的關係更長久；羅哈斯並說，巴拉圭與台灣關係良好，且互相尊重、互相理解，這些都是他們高度重視之事。

美國參議員魯比歐上個月在一場聽證會指出，美國政府該關注中國大陸強權的野心擴張，並點名台灣友邦巴拉圭恐怕也將失守；我外交部隨即表示，與巴拉圭邦誼穩固。蔡英文日前在台北接見巴拉圭工商部長雷依德，她說，台巴的友誼，會在「踏實外交、互惠互助」基礎上，不斷延續下去。

華府龍舟賽自2002年起舉辦，已成為華府重要文化活動；川普、台灣總統蔡英文、美國聯邦眾議院少數黨領袖波洛西（Nancy Pelosi）等台美官員皆透過信件致賀。

川普賀函寫道，這場特別的活動聚集來自全國各地的人們，讓他們參與獨特的文化體驗，他與梅蘭妮亞感謝「台美文化協會」主辦這項活動，祝福大家度過一個難忘的周末。

高碩泰16日受訪表示，非常高興川普、白宮可以發賀函鼓舞大家的士氣，畢竟現在台美關係如此深厚，大家也努力，希望看到在各層面能有更多交流。

今年龍舟賽有逾40隊報名參加，原定5月19日至20日舉行，因天候影響延期至6月16日至17日。龍舟賽以往15屆由婦聯會大華府分會主辦，自去年改由華府台灣同鄉會、華府台灣同鄉聯誼會、台美人媽媽教室等9個僑團組成的台美文化協會主辦。

中華民國駐美代表高碩泰（左）與巴拉圭駐美大使羅哈斯（右）16日於華府龍舟賽開幕式...
中華民國駐美代表高碩泰（左）與巴拉圭駐美大使羅哈斯（右）16日於華府龍舟賽開幕式後受訪。華盛頓記者張加／攝影
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華府龍舟賽16日至17日在波多馬克河舉辦，活動手冊內有美國總統川普的賀函。華盛頓...
華府龍舟賽16日至17日在波多馬克河舉辦，活動手冊內有美國總統川普的賀函。華盛頓記者張加／攝影
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華府龍舟賽16日舉行開幕式，多位嘉賓出席並剪綵。華盛頓記者張加／攝影
華府龍舟賽16日舉行開幕式，多位嘉賓出席並剪綵。華盛頓記者張加／攝影
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華府龍舟賽16日至17日在波多馬克河舉辦。華盛頓記者張加／攝影
華府龍舟賽16日至17日在波多馬克河舉辦。華盛頓記者張加／攝影
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巴拉圭龍舟賽
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