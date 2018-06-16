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法華居民遇搶喪命 法庭爭論種族歧視

2018-06-16 20:10中央社 巴黎16日專電

住在巴黎北郊的華裔居民張朝林兩年前遇搶，遭毆致死，當時引發罕見的華人族群抗議遊行。3名劫匪中的兩人近日受審，律師攻防重點之一在於犯案動機是否涉及種族歧視

2016年，張朝林在歐伯維爾市（Aubervilliers）住家附近的巷子裡，遇到3名年輕劫匪，遭暴力毆打，送醫數天後不治。

歐伯維爾市是許多華人、非裔、北非裔移民聚居的地方，其中華人族群經常遇搶，特別缺乏安全感。張朝林死後，華人居民罕見上街抗議，要求當局給予更多人身安全保障。

3名劫匪犯案當時年紀只有15、17和19歲，其中兩人近日受審。此案爭論重點之一，在於他們是否出於種族歧視，加重犯案情節。

部分華人居民認為，亞裔移民常被誤認身上帶著很多現金且因法語不夠好寧可不報案，因此特別容易被搶，這就是一種歧視。

「世界報」（Le Monde）報導，被告辯護律師傾向認定這是一起導向悲劇的普通搶劫，他們不希望牽扯到種族歧視，因為被告也有可能去搶「猶太人或葡萄牙人」。

根據報導，張朝林家屬一方的律師左勃（CalvinJob）說，此案無疑具有歧視加重罪行的情節，其中一名搶匪自己都承認專找華人下手，「因為（華人）有錢」。

這次未受審的第3名劫匪，去年就被認定歧視加重罪行，被判處5年有期徒刑，其中3年緩刑。

種族歧視移民
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