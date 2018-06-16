川普不挺溫和派移民法？白宮：誤會

2018-06-16 17:41 世界日報



編譯孫梁╱綜合15日電

眾院共和黨推動的移民改革法案定下周表決，但在川普總統15日卻在電視受訪時表示他不會簽署後，共和黨人頓時灰心喪氣，眾院議長萊恩和黨內領袖也喪失信心，不再積極為表決而尋求支持。不過，白宮稍後澄清，指川普被混淆了，他是支持溫和派法案。

共和黨推動的兩個移民法案，一個是加強移民和邊界執法，另一個是黨內領袖在溫和派和保守派之間達成的妥協，要為受到「童年無證移民緩遣計畫」(DACA)保護的夢想生提供合法身份，以及為建邊界牆出資、限制鏈式親屬移民和停止綠卡抽籤，與川普今年初的主張類似。而且眾院領袖還進一步提出，要堵住移民體系的許多漏洞，包括停止對偷渡客「抓後釋放」的政策。

川普在「福斯之友」節目說，他看過兩個法案的文本，表示他肯定不會簽署更溫和的法案。川普發推特說：「他需要的移民法案是能大幅加強邊界安全，必須包括為邊界牆提供全額資金、結束對偷渡客抓了就放的政策、停止綠卡抽籤和鏈式移民，實行擇優記點的移民體制。」

共和黨人對川普的反對感到驚訝，因為萊恩在移民法案上協調黨內各派意見的同時，還與川普和白宮保持溝通，他表示，法案符合川普的四點要求。

國會共和黨人在夢想生上達成共識的難度一直很大，如今更陷入僵局，共和黨資深眾議員柯爾表示，在滿足川普的要求前，移民法案已經停頓。

共和黨領袖本來期望得到川普的支持，以改變保守派對夢想生合法化的猶豫不決態度，但川普的反對使共和黨領袖陷入尷尬境地。

川普的立場在國會山莊引發議論，不過，白宮一名資深官員稍後表示，川普因誤解主持人的提問而說錯了；白宮並發表聲明，正式支持溫和派的法案。