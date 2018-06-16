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黑人加「baby daddy」父親節賀卡惹議 美聯鎖超商道歉下架

2018-06-16 17:41世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美國父親節將至，但Target連鎖商店出售的一張父親節賀卡，卻引來非議。不僅逼得廠商匆匆下架，還公開道歉。這張「有問題」的父親節賀卡封面，是一對黑人情侶的接吻剪影，書有大大的「Baby Daddy」字樣。

Baby Daddy這個字眼，其實是個貶義字，用來形容沒有和孩子母親有任何往來的未婚爸爸。

網友桑德斯一看到這張卡，除了心想「我可不會買這張卡片給我先生」，下一步是把卡片貼上社群媒體，讓人公評。她的貼文立即引來廣泛議論。

桑德斯說，我們從小到大，都明白baby mama或baby daddy是負面詞彙，沒有人想當這種父母。另一位女網友也呼應說，baby daddy是「對黑人父親、也是對整個非洲裔美國人社區的侮辱。」

販售該卡的Target連鎖商店和生產該卡的美國問候公司（American Greetings），都已為此道歉，並於上周將卡片下架。「美國問候」和一些網友回應桑德斯貼文時，提到卡片內頁寫的是：「你是一位好丈夫、好爸爸，感激有你作我的伴侶，我的朋友，我的寶貝爸爸！父親節快樂。」

父親節將至，但Target連鎖商店出售的一張父親節賀卡，卻引來非議。 世界日報歐...
父親節將至，但Target連鎖商店出售的一張父親節賀卡，卻引來非議。 世界日報歐陽慶平／攝影
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美國問候公司發言人表示，他們很感謝顧客的回饋，並為此道歉。這無心的封面意涵，絕非該公司宗旨和價值觀。

桑德斯說，她希望這張缺乏敏感度的卡片，能彰顯各團體在找尋反映他們生活的商品時，有多難。她說，不只是父親節賀卡，她想替小女兒找個黑人娃娃，都不容易。「它不只限於某種產品，這是關於包容性的議題。」

父親節桑德斯
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