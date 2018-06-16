川普前競選經理馬納福 與證人通信息遭收押

2018-06-16 14:32 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／華盛頓報導



前川普競選團隊經理馬納福。 路透 分享 facebook

前川普競選團隊經理馬納福(Paul Manafort)因企圖影響可能被傳喚的證人，15日被華府聯邦法官撤銷保釋令，當庭收押，將在獄中等候審訊。

美國總統川普知悉後推文為馬納福抱不平，指馬納福曾為雷根總統、前國會參議員杜爾和高級政府官員服務，此裁決太重，「我還不知道馬納福是犯罪首腦，那柯米柯林頓呢？非常不公平！」

馬納福是去年10月30日因涉嫌洗錢以及觸犯銀行法、外國機構遊說法等12項罪名，被特別檢察官穆勒(Robert Mueller)起訴，馬納福提出保釋申請，最後以居家監禁及1000萬元獲准保釋，對於被控罪名，馬納福全辯稱無罪。

兩星期前，馬納福的罪名再加 「企圖影響證人」、「陰謀干擾司法」兩項，當時，法界即預測馬納福可能自由身不保。

法官艾米．傑克森(Amy Berman Jackson)15日做出撤銷保釋令的裁決，她說，為制止馬納福再與證人不當對話，這是不得不做的決定。她也告訴馬納福，「這不是中學，沒法沒收你的手機」。

檢方稱馬納福對社區是危害，在居家監禁期間還犯法，是破壞司法。起訴書稱，長達五周期間，馬納福用幾支手機和應用程式與證人交流、修飾證詞。

馬納福辯護律師團則稱，撤銷保釋是太重的處分，馬納福並不清楚政府鎖定的證人究竟是誰，建議檢方應告知證人名單，並下令馬納福不准與這些人接觸。

馬納福在華盛頓的庭審預定9月舉行，在維吉尼亞相關指控則安排在7月25日庭審。