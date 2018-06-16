川普10年前欲開除柯恩 最後砍半薪留用

2018-06-16 14:31 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



目前身陷政治風暴的律師柯恩(Michael Cohen)被視為川普總統最信任的左右手，但是尚未踏入政壇之前的紐約房地產大亨川普，對於長期跟隨身邊的私人律師柯恩，雖然頗賞識其忠心，但對他的專業素養與判斷力有所保留，甚至一度要開革他，最後以將40萬美元年薪減半的方式，讓他留任。

不滿律師柯恩辦事能力，美國總統川普近十年前即要開除他，但以40萬美元年薪砍半續用。 路透 分享 facebook

華爾街日報報導，川普身邊的一名助理透露，約在2009年間，川普曾召集多位資深助理在川普大樓26樓辦公室開會，並交代了一項棘手任務：說服在川普集團（Trump Organization）擔任高級律師的柯恩辭職。

柯恩一直被川普留在身邊，關係非常緊密。華爾街日報記者採訪了20多名川普、柯恩的朋友及熟悉兩人關係的人士之後發現，川普對於柯恩絕不動搖的忠誠非常青睞，可是對他的專業能力與判斷則有疑慮。

這名助理指出，當時川普已經到了忍無可忍的地步，因為柯恩沒把該辦的事情辦妥，川普認為柯恩不宜繼續留在川普集團。報導說，川普曾在柯恩背後抱怨說：「要他在這邊做什麼？」只不過，從私人交情來看，川普滿喜歡柯恩，不願親手炒他魷魚。

知情人士指出，柯恩後來聽到風聲，感覺很不是滋味，為己辯護說道：「我會努力改善。」

另一位熟悉內情的消息人士說，雖然川普並未執意要求柯恩走人，但卻讓柯恩荷包大縮水，把原本40多萬元的年薪打了對折。

川普與柯恩這段先前不曾曝光的往事，讓外界得以更深入瞭解兩人之間長達10年的關係。對川普來說，柯恩是替他解決疑難雜症的萬事通(fixer)；例如在與有合作可能的對象磋商時唱黑臉，以及幫川普撰寫某些尖酸刻薄的推文。

不過，由於「風暴女」風波至今不歇，川普似乎已對柯恩喪失耐心，他15日在白宮接受媒體採訪時說：「柯恩已經不是我的律師。」

身為川普與成人電影豔星緋聞封口費案關鍵人物的柯恩，由於不當財務行為可能面臨聯邦調查，媒體報導傳出接下來可能向檢方屈服，配合調查。

多年來擔任川普私人律師的柯恩，在2016年總統大選進入倒數計時期間，付了13萬美元「封口費」給自稱曾與川普發生關係的色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。

過去幾個月來，媒體報導陸續傳出，柯恩以「總統親信」身分自居向企業斂財，包括美國電話電報公司（AT&T）在內，都曾付錢聘請柯恩擔任「顧問」。

對於記者追問是否認為柯恩將會變節，改與檢方配合，川普則回答：「我並沒有做錯任何事。」