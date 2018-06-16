保守派學者：收押川普前競選經理馬納福恐違憲

2018-06-16 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合15日電



美國總統川普原來的競選經理馬納福。 法新社 分享 facebook

保守派憲法學者珍娜．艾利斯(Jenna Ellis)說，美國總統川普原來的競選經理馬納福被撤保收押，可能有違憲之虞。

艾利斯在「華盛頓觀察家報」撰文說，法官基本上認為有可靠證據顯示馬納福企圖影響證人，其實特別檢察官穆勒團隊只是顯示馬納福試著與證人連絡，而跟證人交談與影響證人是兩回事。

她說，在司法案件準備辯護過程，被告的調查人員甚至被告本人與證人連絡，詢問他們可能提供什麼證詞，是例行之事。

辯護團隊調查員的工作，就是跟證人交談和收集他們的證詞，兩造律師也據以決定傳訊哪些人和問哪些問題。

艾利斯說，光是與證人連絡並不構成影響證人，而檢方忙著把馬納福關進監牢，可能顯示求功心切的檢察官企圖影響輿論，甚至控制證人。

她指出，憲法第六修正案明白規定在定罪之前，應假定被告是清白無辜的，保釋金只是用以確保被告會按時出庭和維護社區安全，理論上不應考慮罪行的嚴重性；憲法第八修正案更認為應讓被告交保獲釋，並禁止政府制定「過度的保釋金」。

馬納福對應付原定的1000萬美元保釋金已經很吃力，而不論被告是誰，這個數額都似乎「很過分」。

法律專家葛瑞爾(Katie Greer)也指出，在當事人獲得公平審判前就給予處罰，可能違憲，要人為支付保釋金負債同樣有問題。

艾利斯說，不論馬納福最後結果如何，都不能改變以被告與可能的證人連絡為由，撤回已經過度的保釋金，是非常微弱的基礎。

她說，法律之前人人平等，不論涉及的是名人或什麼大案子，媒體卻經常漠視這個根本原則，而馬納福與任何其他被告同樣擁有憲法保障的權利，不應面對過度保釋金和有問題的拒絕准許交保。