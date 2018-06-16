朱利安尼：若川普特赦馬納福 可清理查通俄爛攤子

2018-06-16 14:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合15日電



前美國總統川普競選經理的馬納福。 法新社 分享 facebook

曾任美國總統川普競選經理的馬納福(Paul Manafort)，被法官撤銷保釋，下令收押候審後，現任川普私人律師的前紐約市長朱利安尼，15日再度砲轟特別檢察官穆勒的通俄案調查，並語出驚人地放話說，若川普特赦馬納福，就可以好好清理通俄案調查這個爛攤子。

法界人士認為，朱利安尼這番話等於是告訴馬納福，別跟檢方合作、背叛川普，因為總統特赦就是未來的希望。

紐約「每日新聞報」報導，朱利安尼受訪時說：「當整件事結束時，總統特赦可能得以清理一些事情。」

聯邦法官15日撤銷馬納福的保釋，將他收押候審，是因為穆勒的調查人員聲稱，馬納福企圖影響通俄案的潛在證人證詞。

朱利安尼說：「我看不出把他關起來的理由在哪裡，你把人關起來是因為他想殺人，而不是因為他去找證人談話。」

朱利安尼曾經提過總統的特赦權利，但從未像這次一樣，暗示川普可以推翻進行中的特別檢察官調查，而法律界人士認為，朱利安尼這番談話的目的很明顯。

專長白領犯罪案件的紐約刑事辯護律師葛拉萬提(Nicholas Gravante)說：「這可以視為叫馬納福不要驚慌的訊息，就等於朱利安尼告訴馬納福，『如果本案走到危急關頭，你將會被特赦，所以乖乖把嘴巴閉上。』」

朱利安尼也重申，穆勒應該立即結束通俄案調查。

他說：「這種調查不應該繼續下去，司法部應該要好好調查這些調查人員了。」