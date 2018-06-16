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端節法拉盛各式粽飄香 成本飆店家不敢漲價

2018-06-16 12:42世界日報 記者林群／紐約報導

端午佳節臨近，紐約法拉盛華人群聚，各家餐飲業者近來積極推出各種口味的粽子上市，包括甜味為主的北方粽子和偏鹹口味的南方粽子。根據不同口味、大小，每個粽子的平均價位在1.9美元至3.5美元之間。業者表示每年端午節之前一周最為忙碌，熱門店家常常一上午就賣掉數百個粽子，今年粽子成本雖上漲，但因競爭激烈，不敢隨便調高粽子價格，只能薄利多銷。

物價上漲，紐約法拉盛有的業者咬牙不漲價，善用薄利多銷法賣肉粽。 記者林群攝影
物價上漲，紐約法拉盛有的業者咬牙不漲價，善用薄利多銷法賣肉粽。 記者林群攝影
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位於39大道上的阿波羅餅屋，主要販售台灣粽子，最近幾天不到中午就擠滿消費者。負責人陳美玲表示，除了一般的台式粽子之外，該店還特別使用台灣客家傳統工法，將粽子原料熬製四小時，製作出地道的客家鹼粽；但也由於製作過程繁瑣，只能每天限量供應，常常有顧客「今天沒買到，只能明天再來」。

陳美玲指出，每年端午前夕，許多老顧客就會打電話訂購，還有很多散客回頭率相當高，而且不只是台灣顧客，大陸南方縣市的居民也很喜歡購買台式粽子，所以常供不應求。她還說，店內銷售肉粽的大小與原料都與去年相同，也不敢漲價。

法拉盛紐約美食城中的上海餐廳「不一樣」，推出傳統的上海肉粽，一個早上賣出近200個上海鹹蛋黃肉粽，負責人陳開萍表示，傳統上海粽的製作過程相當繁瑣，正統的上海粽，糯米與肉餡都需要用醬油先醃過，熬煮粽子的時間需要五六個鐘頭。肉的挑選也很講究，一定選用肥瘦相間的五花肉做為內餡，肉粽的香味才能出來。

陳開萍強調，最近常接到外州的網路訂單，占總體營業額的七成左右，這些客戶訂單一次就是上百個，因此她和員工只能不眠不休的趕在端午節前全力處理訂單。

陳開萍也指出，消費者的眼睛是雪亮的，只要價格稍微變動，熟客馬上有反應；而且現在競爭激烈，店家不敢偷工減料，他多年來一直堅持粽子品質的堅持，在不漲價的狀況下，只能靠著薄利多銷，減輕原料上漲帶來的負擔。

位於40街上的上海餐廳「豫園」同樣也販售上海鮮肉粽，中午常有顧客在店外排隊。法拉盛的緬街不時也會出現攤販售自製肉粽，每顆價格比店家便宜一美元左右。

粽子紐約
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